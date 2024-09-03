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Стратегическое соглашение: Китай и ЮАР объединяют усилия в БРИКС

Китай и ЮАР заявили о намерении укрепить сотрудничество в БРИКС
0:50
Экономика

Китай и Южно-Африканская Республика намерены усилить сотрудничество в рамках БРИКС, сообщает ТАСС, ссылаясь на совместное заявление двух стран по итогам встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента ЮАР Сирила Рамафосы в Пекине.

Китай и ЮАР заявили о намерении укрепить сотрудничество в БРИКС
Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента, CC BY 4.0

Обе стороны подчеркнули, что экономическое развитие должно стать приоритетом в международном сотрудничестве. Китай и ЮАР выразили намерение "активно продвигать вопросы развития на центральное место в международной повестке".

Пекин и Кейптаун также подтвердили свою приверженность реализации целей устойчивого развития ООН на период до 2030 года.

В документе также отмечается, что Китай высоко ценит вклад ЮАР в "историческое расширение" состава БРИКС.

Уточнения

Кита́й  — государство в Восточной Азии. Занимает 4-е место в мире по территории среди государств (9 598 962 км2), уступая России, Канаде и США, а по численности населения — 1 411 750 000 жителей (без Тайваня, Гонконга и Макао) — второе после Индии. Уровень урбанизации равен 65 %.

Ю́жно-Африка́нская Респу́блика (сокращённо — ЮА́Р, также Ю́жная А́фрика) — государство на юге Африки. На севере граничит с Намибией, Ботсваной и Зимбабве, на северо-востоке — с Мозамбиком и Эсватини. Внутри территории ЮАР находится государство-анклав, Лесото.

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — межгосударственное объединение, союз девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии. Организация (содружество государств) была основана в июне 2006 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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