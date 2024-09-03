Поможет получить работу мечты: это крайне необходимо указывать в резюме

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Российские фирмы оценили важность хобби при приёме на работу
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Экономика

По данным исследования, проведённого сервисом "СберПодбор" и социальной сетью "Одноклассники", 40% российских компаний считают наличие хобби важным фактором при отборе кандидатов на работу.

Российские фирмы оценили важность хобби при приёме на работу
Фото: freepik.com is licensed under public domain

При этом 39% работодателей отметили, что значение хобби зависит от конкретной профессии. Только 21% компаний считают, что увлечения кандидатов не играют существенной роли, пишут "Известия".

Опрос также показал, что 65% респондентов видят в наличии хобби признак всестороннего развития человека. На втором месте — оценка культурных ценностей (56%), а на третьем — полезные для работы навыки, которые могут быть связаны с хобби (47%).

Уточнения

Резюме́ (от фр. résumé «сводка») — документ, содержащий информацию о навыках, опыте работы, образовании, и другую относящуюся к делу информацию, обычно требуемую для рассмотрения кандидатуры человека для найма на работу.

Хо́бби (от англ. hobby — увлечение, любимое дело) или увлече́ние — вид человеческой деятельности, которым занимаются на досуге, для наслаждения. Увлечение — то, чем человек любит и с радостью готов заниматься в своё свободное время.
 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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