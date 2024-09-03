Газовый дефицит в Европе: поставки СПГ упали на 27%

Евросоюз резко сократил импорт СПГ

В августе Евросоюз импортировал 230,9 млн кубометров сжиженного природного газа (СПГ) в сутки, что на 27% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: commons.wikimedia.org by Floydrosebridge, CC BY-SA 3.0

Этот объем является самым низким с осени 2021 года, согласно данным ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE), на которые ссылается газета "Ведомости".

Всего в августе в страны ЕС поступило 7,15 млрд кубометров природного газа, что на 12% меньше по сравнению с июлем.

За первые восемь месяцев текущего года импорт СПГ в Евросоюз уменьшился на 17% в годовом исчислении и составил 73,8 млрд кубометров. Аналитики связывают такое снижение, в том числе, с повышением цен на газ.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.



Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH 4 ), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -160 °C для удобства хранения или транспортировки.



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