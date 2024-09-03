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Зерновая дипломатия: кто стал крупнейшим покупателем российского зерна

Египет стал крупнейшим покупателем российского зерна
1:07
Экономика

В первые два месяца нового сельскохозяйственного года, начавшегося в июле, основным покупателем российского зерна стал Египет.

Египет стал крупнейшим покупателем российского зерна
Фото: commons.wikimedia.org by Maxdrobot, CC0

Союз экспортеров зерна (СЭЗ) отметил резкое увеличение объемов закупок агропродукции этой страной.

По промежуточным данным на 29 августа, Египет приобрел у России 1,268 миллиона тонн зерна, став лидером с заметным отрывом. Саудовская Аравия заняла второе место с показателем 1,087 миллиона тонн, а третье — Турция с 748 тысячами тонн. В пятерку крупнейших покупателей также вошли Иран (634 тысячи тонн) и Бангладеш (622 тысячи тонн).

Египет также лидирует по закупкам российской пшеницы, импортировав 1,244 миллиона тонн в июле-августе. Бангладеш с 622 тысячами тонн и Турция с 556 тысячами тонн следуют за ним.

Уточнения

Зерно́ — плод хлебных злаков, семя зерновых бобовых культур, также семя иных растений.

 
 Еги́пет  — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).
 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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