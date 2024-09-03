Рост цен и новые перспективы: названа страна, которая спасёт РФ от дефицита бананов

Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Востриков сообщил, что нарастить импорт бананов в Россию можно из Гватемалы.
По его словам, которые приводит ТАСС, в настоящее время основным поставщиком бананов в Россию является Эквадор, на долю которого приходится 95% всего импорта.
Тем временем, за последний год цены на этот продукт выросли на 31,2% и к концу августа составили 145,2 рубля за килограмм.
Востриков также отметил, что увеличение поставок бананов из Гватемалы представляется возможным, так как в других странах-экспортерах наблюдается снижение производства, а цены на бананы выше.
Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.
Гватема́ла (исп. Guatemala, [ɣwateˈmala]), официальное название — Респу́блика Гватема́ла (исп. República de Guatemala, [reˈpuβlika ðe ɣwateˈmala]) — государство в Центральной Америке.
Эквадо́р (исп. Ecuador), официальное название — Респу́блика Эквадо́р (исп. República del Ecuador [reˈpuβlika ðel ekwaˈðor]), — унитарное государство на северо-западе Южной Америки.
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