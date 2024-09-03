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Экономист рассказал, на ком лежит ответственность за ошибки при блокировке счетов в банке

Экономист Лежава: банки, скорее всего, не понесут ответственность за ошибки при блокировке счетов
2:10
Экономика

Ряд российских банков вводят этой осенью дополнительные меры безопасности при работе онлайн. Однако возникает проблема, что за ошибочную заморозку банковских карт и счетов никто не будет нести ответственность.

Экономист Лежава: банки, скорее всего, не понесут ответственность за ошибки при блокировке счетов
Фото: commons.wikimedia.org by Colin, CC BY-SA 4.0

Привыкшие пользоваться российскими банками люди могут встретиться с такой проблемой, как ложная блокировка платежных инструментов или счетов по причине недавно принятого законопроекта о сопротивлении мошенникам. Финансовый аналитик Александр Лежава сообщил NewsInfo.Ru, что все будет зависеть от того, кто решил осуществить заморозку. Он объяснил, что в наши дни многие организации стали использовать технологии ИИ, которые могут быть причастны к блокировке. В таком случае никто не понесет ответственность за случившееся.

Эксперт напомнил, что блокировка у физических лиц вполне может случиться как после намеренного и не содержащего опасность перевода, так и по причине действий реальных злоумышленников. Однако погрешности в системах безопасности возможны, сообщают на анонимных условиях непосредственно в банковском сообществе. Эксперт объяснил, что из-за какого-то перевода коммерческая кредитно-финансовая организация может решить, что человек принимает участие в преступных схемах. После этого пользователю заблокируют счета, об этом станут осведомлены другие банки, и в итоге, невзирая на то, что человек ничего не нарушал, ему не будет разрешено осуществлять какие-либо операции. Эксперт добавил, что на данный момент определенного ресурса для защиты от излишней безопасности со стороны банков не существует.

Александр Лежава выразил уверенность в том, что в ситуацию будут вынуждены вмешаться правоохранительные органы, ЦБ Российской Федерации и Роспотребнадзор. Однако он подытожил, что мошенники всегда будут на несколько шагов впереди от коммерческих кредитно-финансовых компаний и уполномоченных выполнять деятельность по охране законности и правопорядка государственных органов.

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Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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