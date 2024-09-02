Эксперт объяснил, как легализация криптовалют повлияет на импорт и экономику в условиях санкций

Легализация криптовалют может облегчить импорт в условиях санкций

3:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Перевод на легальное положение криптовалютных расчётов и майнинга может сделать более лёгким процесс импорта. Кроме того, в случае если регулирование скажется хорошо для бизнеса, то есть вероятность, что заграничные платежи будут наиболее доступными.

Фото: Flickr by Satheesh Sankaran, CC BY 2.0

В Российской Федерации вступает с начала осени текущего года в силу законопроект, который даёт разрешение на применение криптовалют для расчётов за импортируемую продукцию, невзирая на запрет на их использование для оплаты товаров и услуг. В последний осенний месяц 2024 года будет переведена на легальное положение добыча цифровых валют, и юридические лица будут способны прибегать к майнингу. Однако они будут обязаны придерживаться некоторых правил, в том числе регистрации в реестре Минцифры РФ.

По поводу данного новшества решил высказаться для NewsInfo.Ru аналитик компании "Золотой монетный дом", эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский. По его мнению, перевод на легальное положение криптовалютных расчётов и майнинга вполне способен воздействовать как негативно, так и положительно на экономику Российской Федерации в санкционных условиях. Такой расклад дел может сделать более лёгким процесс импорта. Он добавил, что в случае, если регулирование скажется хорошо для бизнеса, то есть вероятность, что заграничные платежи будут наиболее доступными, принимая во внимание тот факт, что международные расчёты через российский финансовый конгломерат Сбербанк на данный момент почти парализованы. На сегодняшний день присутствуют трудности с оплатой импорта даже из таких государств, как Кыргызская Республика, которая не хочет принимать платежи из РФ, напомнил он.

Кроме того, он отметил, что если новые меры будут эффективными для бизнеса, то есть вероятность, что это удешевит импорт, что, в свою очередь, хорошо повлияет на уровень инфляции. Он также акцентировал внимание на том, что на данный момент, когда сделать расчёты прозрачными вызывает большую трудность, риски интеграции криптовалют в международные торговые процессы находятся на минимальном уровне. Когда-то присутствующие беспокойства, которые были связаны с применением криптовалют для теневой торговли и отмывания денежных средств, на сегодняшний день уже неактуальны.

Дмитрий Голубовский уверяет, что Минфин России и ЦБ РФ до конца противодействовали легализации криптовалютных расчётов. Он также придерживается мнения, что в будущем, если в рамках межгосударственного неформального объединения наиболее динамично развивающихся крупных стран БРИКС будет разработана система расчётов, которая позволит восстановить межбанковские операции, государственные власти будут способны сделать ограничение на применение криптовалют. Однако в настоящий момент цифровые валюты не создают новых рисков, а, скорее, способствуют адаптации к уже существующим вызовам.

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме. Сама по себе криптовалюта не имеет какой-либо особой материальной или электронной формы — это просто число, обозначающее количество данных расчётных единиц, которое записывается в соответствующей позиции информационного пакета протокола передачи данных и зачастую даже не подвергается шифрованию, как и вся иная информация о транзакциях между адресами системы.



Майнинг также добыча (от англ. mining — добыча полезных ископаемых) — деятельность по созданию новых структур (обычно речь идёт о новых блоках в блокчейне) для обеспечения функционирования криптовалютных платформ. За создание очередной структурной единицы обычно предусмотрено вознаграждение за счёт новых (эмитированных) единиц криптовалюты и/или комиссионных сборов. Обычно майнинг сводится к серии вычислений с перебором параметров для нахождения хеша с заданными свойствами. Разные криптовалюты используют разные модели вычислений, но они всегда достаточно длительны по времени для нахождения приемлемого варианта и быстры для проверки найденного решения (см. Доказательство выполнения работы). Такие вычисления используются алгоритмами криптовалют для обеспечения защиты от повторного расходования одних и тех же единиц, а вознаграждение стимулирует людей расходовать свои вычислительные мощности и поддерживать работу сетей.



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