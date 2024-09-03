Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тихие города с большой историей: путешествие по самым очаровательным местам России
Toyota может потерять доступ к редкоземельным элементам из Китая
Лучшие упражнения для ягодичных мышц для людей с больными коленями
Как обеспечить красоту и стойкость: 5 цветов, которым необходима опора
Госдума разрабатывает меры для упорядочения рынка аренды жилья
Гостиничный бизнес в эпоху конкуренции: стратегии удержания клиентов
Рагу из кабачков и картофеля: может быть и вкусным гарниром, и отличным самостоятельным блюдом
Уход за кожей с натуральными масками: какие ингредиенты подойдут лучше всего?
Узнайте про основные уловки подрядчиков и защитите себя

VW борется с высокими затратами и низким спросом

Volkswagen планирует закрыть крупный автозавод и предприятие по производству компонентов в Германии
0:49
Экономика

Чтоб сократить расходы, Volkswagen рассматривает вариант закрытия заводов в Германии, пишет Bloomberg.

Volkswagen планирует закрыть крупный автозавод и предприятие по производству компонентов в Германии
Фото: Wikipedia by The Car Spy, CC BY 2.0

"Экономическая среда стала еще более жесткой, и в Европу устремляются новые игроки. Германия, как место ведения бизнеса, все больше отстает с точки зрения конкурентоспособности", — заявил главный исполнительный директор VW Оливер Блюм.

Повысить рентабельность бренда VW стало сложнее из-за более высоких затрат на логистику, энергию и рабочую силу.

В VW работает около 650 000 человек по всему миру, почти 300 000 из которых находятся в Германии. Стало известно, что компания намерена сократить рабочие места, из-за этого неизбежны столкновения с профсоюзами.

Уточнения

Volkswagen ([fɔlksˈvaːɡn], в переводе с нем. — «народный автомобиль») — немецкая автомобильная марка, одна из многих, принадлежащих концерну Volkswagen AG. Штаб-квартира — в Вольфсбурге. Там же находится и Автомузей Volkswagen.
 

Логи́стика — совокупность организационно-управленческих и производственно-технологических процессов по эффективному обеспечению организации движения материальных и иных ресурсов.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Хитрость наших бабушек: как сохранить огурцы свежими на полгода

Секрет сохранения огурцов на долгое время довольно прост. Им много лет пользовались наши предки.

Как сохранить свежесть огурцов на 6 месяцев: проверенный метод
Не держите этих кошек в квартире: три породы оказались под запретом в ряде стран
Эксперты советуют не заводить бенгалов, шотландских вислоухих и саванн
Пирог с вишнёво-творожной начинкой: все ингредиенты для теста и начинки просто смешиваются
Сводка с фронта: в Харькове прилетело по наёмникам США, Польши и ФРГ, за август ВСУ потеряли 68 тысяч боевиков
ВС РФ впервые применили нетипичное оружие "Гром-Е1" в атаке по Харькову Дмитрий Плотников История главной битвы Петра I на суше: "Лишь ты воздвиг, герой Полтавы, огромный памятник себе" Сергей Лебедев В спецоперации на Украине наступает момент истины Виктор Пахомов
Ошибки при установке микроволновой печи: что нельзя делать, чтобы не рисковать безопасностью кухни?
NetEase: новости о происходящем на Севморпути нервируют Запад
Создайте идеальное тело: необходимы всего три упражнения с гантелями
Создайте идеальное тело: необходимы всего три упражнения с гантелями
Последние материалы
Лучшие упражнения для ягодичных мышц для людей с больными коленями
Как обеспечить красоту и стойкость: 5 цветов, которым необходима опора
Volkswagen планирует закрыть крупный автозавод и предприятие по производству компонентов в Германии
Госдума разрабатывает меры для упорядочения рынка аренды жилья
Гостиничный бизнес в эпоху конкуренции: стратегии удержания клиентов
Рагу из кабачков и картофеля: может быть и вкусным гарниром, и отличным самостоятельным блюдом
Уход за кожей с натуральными масками: какие ингредиенты подойдут лучше всего?
Узнайте про основные уловки подрядчиков и защитите себя
Россияне стали чаще интересоваться турами в КНР
Как справиться с избыточной жирностью кожи головы?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.