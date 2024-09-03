VW борется с высокими затратами и низким спросом

Volkswagen планирует закрыть крупный автозавод и предприятие по производству компонентов в Германии

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Чтоб сократить расходы, Volkswagen рассматривает вариант закрытия заводов в Германии, пишет Bloomberg.

Фото: Wikipedia by The Car Spy, CC BY 2.0

"Экономическая среда стала еще более жесткой, и в Европу устремляются новые игроки. Германия, как место ведения бизнеса, все больше отстает с точки зрения конкурентоспособности", — заявил главный исполнительный директор VW Оливер Блюм.

Повысить рентабельность бренда VW стало сложнее из-за более высоких затрат на логистику, энергию и рабочую силу.

В VW работает около 650 000 человек по всему миру, почти 300 000 из которых находятся в Германии. Стало известно, что компания намерена сократить рабочие места, из-за этого неизбежны столкновения с профсоюзами.

Уточнения

Volkswagen ([fɔlksˈvaːɡn], в переводе с нем. — «народный автомобиль») — немецкая автомобильная марка, одна из многих, принадлежащих концерну Volkswagen AG. Штаб-квартира — в Вольфсбурге. Там же находится и Автомузей Volkswagen.





Логи́стика — совокупность организационно-управленческих и производственно-технологических процессов по эффективному обеспечению организации движения материальных и иных ресурсов.





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