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Эксперт поделился прогнозами курса доллара на первую неделю сентября

Аналитик спрогнозировал курс доллара на ближайшую неделю
0:53
Экономика

В первую неделю сентября ожидается, что курс доллара будет колебаться в диапазоне 90-92 рублей, а евро – 99-102 рублей, сообщает Радио Sputnik.

Аналитик спрогнозировал курс доллара на ближайшую неделю
Фото: freepik.com by Racool_studio, PDM

Это связано с жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка, которая поддерживает рубль. 

Также эксперты отмечают растущий интерес к цифровому рублю, который может сделать финансовые услуги доступнее. 

Важным фактором, влияющим на курс, является отчет по доходам и расходам американцев за июль. 

Этот отчет может повлиять на решения ФРС США по денежно-кредитной политике. 

Рынок ожидает снижения ставки ФРС в сентябре, что может поддержать рубль. 

В целом, ситуация на валютном рынке пока стабильна, но существует ряд факторов, которые могут повлиять на курс рубля в ближайшее время.

Уточнения

Центра́льный банк (англ. central bank) — организация, отвечающая за денежно-кредитную политику и обеспечение работы платёжной системы, а также в ряде случаев за регулирование и надзор в финансовом секторе в национальной экономике или группе стран.

Диапазо́н — интервал значений какой-либо величины.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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