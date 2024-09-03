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SOCAR начала поставлять газ в Хорватию

Хорватия принимает первые поставки азербайджанского газа
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Экономика

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) с 1 сентября начала поставлять газ в Хорватию, сообщает SOCAR.

Хорватия принимает первые поставки азербайджанского газа
Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

По информации компании, поставки осуществляются в рамках успешного сотрудничества правительств двух стран и проводятся через компании PPD и MET Group. Хорватия стала десятой страной, куда поставляется азербайджанский газ.

Объёмы поставок не разглашаются.

Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу через Трансадриатический трубопровод 31 декабря 2020 года, который является частью Южного газового коридора.

Кроме Хорватии, покупателями газа из Азербайджана являются Болгария, Венгрия, Греция, Грузия, Италия, Румыния, Сербия, Словения и Турция

Уточнения

Трубопрово́д — инженерно-техническое сооружение, предназначенное для транспортировки газообразных и жидких веществ, пылевидных и разжиженных масс, а также твёрдого топлива и иных твёрдых веществ в виде раствора под воздействием разницы давлений в поперечных сечениях трубы.

Сотру́дничество — процесс совместной деятельности в какой-либо сфере двух и более людей или организаций для достижения общих целей, при которой происходит обмен знаниями, обучение и достижение согласия (консенсуса).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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