Китай пригрозил Японии суровыми экономическими мерами возмездия, если та подчинится новым правилам США

Toyota может потерять доступ к редкоземельным элементам из Китая

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

США оказывают давление на Японию, требуя ввести дополнительные ограничения на деятельность Tokyo Electron, которая продает Китаю передовые технологии для производства чипов, сообщает Bloomberg.

Фото: Flickr by Avinash Bhat, CC BY-SA 2.0

"Японии не следует ужесточать экспортный контроль только потому, что США обращаются с такой просьбой, — сказал Акира Минамикава, аналитик исследовательской фирмы Omdia. — Япония должна иметь свою собственную философию, решать, что лучше для страны, и твердо стоять на своем".

Министерство иностранных дел Китая тем временем заявило, что выступает против любых попыток отдельной страны политизировать торговлю и заманивать другие страны к технологической блокаде Поднебесной.

Известно, что в 2010 году Китай временно приостановил экспорт редкоземельных элементов в Японию после инцидента в водах Восточно-Китайского моря, на которое претендуют обе стороны. Такой шаг "встряхнул" японский сектор электроники, мировые поставки также не остались в стороне.

Поэтому с тех пор Япония работает над снижением зависимости от китайского импорта редкоземельных металлов.

Уточнения

Чип — одно из названий микросхемы.





Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





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