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Китай пригрозил Японии суровыми экономическими мерами возмездия, если та подчинится новым правилам США

Toyota может потерять доступ к редкоземельным элементам из Китая
1:13
Экономика

США оказывают давление на Японию, требуя ввести дополнительные ограничения на деятельность Tokyo Electron, которая продает Китаю передовые технологии для производства чипов, сообщает Bloomberg.

Toyota может потерять доступ к редкоземельным элементам из Китая
Фото: Flickr by Avinash Bhat, CC BY-SA 2.0

"Японии не следует ужесточать экспортный контроль только потому, что США обращаются с такой просьбой, — сказал Акира Минамикава, аналитик исследовательской фирмы Omdia. — Япония должна иметь свою собственную философию, решать, что лучше для страны, и твердо стоять на своем".

Министерство иностранных дел Китая тем временем заявило, что выступает против любых попыток отдельной страны политизировать торговлю и заманивать другие страны  к технологической блокаде Поднебесной.

Известно, что в 2010 году Китай временно приостановил экспорт редкоземельных элементов в Японию после инцидента в водах Восточно-Китайского моря, на которое претендуют обе стороны. Такой шаг "встряхнул" японский сектор электроники, мировые поставки также не остались в стороне.

Поэтому с тех пор Япония работает над снижением зависимости от китайского импорта редкоземельных металлов. 

Уточнения

Чип — одно из названий микросхемы.
 

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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