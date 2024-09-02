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Торговый оборот между Россией и Монголией бьёт рекорды

Россия увеличивает товарооборот с Монголией
1:17
Экономика

Российско-монгольские отношения процветают, и объемы торговли между двумя странами стабильно растут, сообщает ТАСС.

Россия увеличивает товарооборот с Монголией
Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

За первые семь месяцев 2024 года товарооборот между Россией и Монголией превысил $1,4 млрд, что значительно больше, чем за весь 2023 год ($2,2 млрд).

Россия активно экспортирует товары в Монголию, а импорт из Монголии пока невелик.

Исторически Россия оказывала Монголии значительную помощь в развитии экономики, образования и науки.

Партнерство с Монголией является приоритетным направлением российской внешней политики в Азии.

Между Москвой и Улан-Батором поддерживаются активные политические связи на высшем уровне.

Сотрудничество также осуществляется между правительственными структурами, парламентами и регионами.

Россия и Монголия тесно взаимодействуют на международной арене, в том числе в рамках ООН, ОБСЕ, ШОС.

Российские регионы, такие как Бурятия, Забайкальский край, Иркутская область, Красноярский край и Тыва, активно развивают сотрудничество с Монголией.

Уточнения

Внешняя политика (также Внешние отношения государства) — отношения суверенного государства с другими государствами и международными организациями; общий курс государства в международных делах; конкретная международная деятельность государства в собственных интересах, реализующая внешнеполи­тические цели государства.
 

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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