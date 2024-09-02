Краснодарский край реализует проект экотехнопарка до 2026 года

В Краснодарском крае построят экотехнопарк для переработки отходов

1:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам временно исполняющего обязанности министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края Вячеслава Шапошника, до конца 2026 года в районе Армавира Краснодарского края планируется построить экотехнопарк для сортировки, переработки и захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО), с объемом инвестиций в проект около 3,5 млрд рублей, сообщает ТАСС.

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"Объект будет представлять собой совокупность сортировочных и компостирующих мощностей с площадкой для размещения неперерабатываемой фракции. Инвестором и застройщиком выступает ООО "Экоцентр". Компания планирует инвестировать в создание этого экотехнопарка порядка 3,5 млрд рублей. На сегодняшний день речь идет о том, что проект должен быть реализован в течение 2026 года", — пояснил Шапошник.

Ранее предполагалось, что экотехнопарк, мощностью 450 тысяч тонн отходов в год, будет построен к концу 2024 года.

Объект разместится в Новокубанской зоне регионального оператора, включающей такие муниципальные образования, как Армавир, Новокубанский, Гулькевичский, Курганинский, Кавказский и Успенский районы.

Шапошник отметил, что сроки реализации проекта были изменены из-за длительного процесса согласования земельных участков.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.



Переработка отходов — деятельность, заключающаяся в обращении с отходами с целью обеспечения их повторного использования (рециклинг) в народном хозяйстве и получения сырья, энергии, изделий и материалов.





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