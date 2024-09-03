Какие уловки используют недобросовестные подрядчики при ремонте

Узнайте про основные уловки подрядчиков и защитите себя

1:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ремонт — это всегда риск столкнуться с недобросовестным подрядчиком. Чтобы избежать проблем, важно быть внимательным и заранее предусмотреть возможные уловки, сообщает Lenta.

Фото: mos.ru is licensed under public domain

Основные уловки подрядчиков:

Занижение цены на начальном этапе: Сначала они могут предложить низкую цену, чтобы привлечь клиента, а потом повышать ее, ссылаясь на "непредвиденные сложности".

Использование дешевых материалов: Подрядчики могут использовать более дешевые материалы, оставляя разницу себе.

Затягивание сроков: Подрядчики могут искусственно затягивать ремонт, чтобы заработать больше денег, если оплата идет за отработанные дни.

Скрытие дефектов: Дефекты и ошибки могут быть скрыты, а обнаружены только после подписания акта приёма-передачи, что потребует дополнительных расходов на исправление.

Как распознать сомнительную фирму:

Проверьте отзывы: Поищите информацию о компании или частном мастере в интернете, чтобы узнать о их репутации.

Просмотрите портфолио: Профессиональный подрядчик должен иметь фотографии своих законченных проектов, которые помогут оценить качество работы.

Составьте смету: Чёткая смета поможет избежать споров о стоимости ремонта и защитит вас от необоснованных повышений цен.

Не платите авансом: Делайте выплаты поэтапно, по завершении каждого этапа работ.

Покупайте стройматериалы оптом осенью или зимой, чтобы сэкономить. Выбирайте отечественных производителей, чтобы покупать по более низким ценам.

Уточнения

Репута́ция (от лат. reputatio — букв. обдумывание, размышление) — слава человека, добрая и дурная, как и чем кто слывет, общее мнение о ком, закрепившееся определённое мнение о человеке или группе людей.



Сме́та — расчёт (план) предстоящих расходов на осуществление какой-либо деятельности.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.