Какие уловки используют недобросовестные подрядчики при ремонте

Ремонт — это всегда риск столкнуться с недобросовестным подрядчиком. Чтобы избежать проблем, важно быть внимательным и заранее предусмотреть возможные уловки, сообщает Lenta.
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Основные уловки подрядчиков:
Занижение цены на начальном этапе: Сначала они могут предложить низкую цену, чтобы привлечь клиента, а потом повышать ее, ссылаясь на "непредвиденные сложности".
Использование дешевых материалов: Подрядчики могут использовать более дешевые материалы, оставляя разницу себе.
Затягивание сроков: Подрядчики могут искусственно затягивать ремонт, чтобы заработать больше денег, если оплата идет за отработанные дни.
Скрытие дефектов: Дефекты и ошибки могут быть скрыты, а обнаружены только после подписания акта приёма-передачи, что потребует дополнительных расходов на исправление.
Как распознать сомнительную фирму:
Проверьте отзывы: Поищите информацию о компании или частном мастере в интернете, чтобы узнать о их репутации.
Просмотрите портфолио: Профессиональный подрядчик должен иметь фотографии своих законченных проектов, которые помогут оценить качество работы.
Составьте смету: Чёткая смета поможет избежать споров о стоимости ремонта и защитит вас от необоснованных повышений цен.
Не платите авансом: Делайте выплаты поэтапно, по завершении каждого этапа работ.
Покупайте стройматериалы оптом осенью или зимой, чтобы сэкономить. Выбирайте отечественных производителей, чтобы покупать по более низким ценам.
Уточнения
Репута́ция (от лат. reputatio — букв. обдумывание, размышление) — слава человека, добрая и дурная, как и чем кто слывет, общее мнение о ком, закрепившееся определённое мнение о человеке или группе людей.
Сме́та — расчёт (план) предстоящих расходов на осуществление какой-либо деятельности.
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