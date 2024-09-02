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Сравнили выгоду от покупки апартаментов на Бали и в Сочи

Эксперты сравнили выгоду от покупки недвижимости в Сочи и на Бали
1:30
Экономика

Недвижимость в Сочи и на Бали — популярные направления для инвестиций, но стоимость жилья в этих регионах отличается, сообщает Lenta.

Эксперты сравнили выгоду от покупки недвижимости в Сочи и на Бали
Фото: www.mos.ru is licensed under Public domain

На Бали чаще всего покупают квартиры или апартаменты для сдачи в аренду туристам.

Цена на новые апартаменты на Бали начинается от 75 тысяч долларов, готовые объекты стоят от 150 до 220 тысяч долларов.

Таунхаусы на Бали стоят от 120 тысяч долларов за новый объект и от 170 тысяч долларов за готовый.

В популярных туристических районах Бали (Убуд, Чангу, Букит) стоимость 100 квадратных метров жилья может достигать 1,5 тысячи долларов.

В Сочи средняя стоимость дома составляет 395 тысяч долларов, однако можно найти варианты за 1,7 тысячи долларов за квадратный метр.

За 200 тысяч долларов в Сочи можно приобрести двухэтажный таунхаус без мебели, расположенный в двух километрах от моря, а на Бали — дом с двумя спальнями, мебелью, бассейном и в двух минутах от пляжа.

В целом, недвижимость на Бали может быть более привлекательной для инвестиций из-за более выгодной цены и возможности получить доход от аренды.

Сочи, в свою очередь, привлекает своей инфраструктурой, климатом и близостью к России.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
 

Апарта́ме́нт (фр. appartement — квартира, от итал. appartamento — отдельное помещение) — комната или отдельное помещение в доме (квартира).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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