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Инвесторы выбирают золото для защиты от инфляции

Эксперт прогнозирует рост доходности золота до конца года
1:29
Экономика

По словам Игоря Исаева, руководителя аналитического центра брокера Mind Money, доходность инвестиций в золото в настоящее время составляет 25-30% годовых, сообщает Газета.ru.

Эксперт прогнозирует рост доходности золота до конца года
Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, CC BY-SA 4.0

"В целом, цена золота достигла равенства с изменениями стоимости доллара и евро, и до конца года можно ожидать колебания цены в пределах $2,4-2,6 тыс. за тройскую унцию. Однако возможен дальнейший рост цены металла, если доллар и евро ослабнут. Геополитическая нестабильность также может оказать негативное влияние на рынок золота, но предстоящие выборы президента в США могут смягчить этот фактор", — отметил эксперт.

По его словам, инвестиции в золото особенно интересны россиянам, стремящимся защитить свои сбережения от инфляции. Это становится особенно актуальным на фоне ожиданий ослабления рубля.

Эксперт порекомендовал россиянам открыть обезличенный металлический счёт или вложиться в паевый инвестиционный фонд на золото. Это связано с тем, что покупка золота в слитках сопряжена с рядом дополнительных вопросов, таких как хранение и расчёт налога при продаже.

Исаев считает разумным приобретать золото именно сейчас, так как к концу года доллар может начать снижаться в цене, что приведёт к росту стоимости металла.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.

Колеба́ния — повторяющийся в той или иной степени во времени процесс изменения состояний системы около точки равновесия.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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