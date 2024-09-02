Глобальная угроза: БРИКС намерен свергнуть доллар и разрушить финансовое господство США

БРИКС может подорвать гегемонию доллара

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Заместитель председателя турецкой партии Vatan (Родина) Хакан Топкурулу заявил, что БРИКС может сыграть ключевую роль в ослаблении доминирования доллара на мировой арене.

Фото: freepik.com by bearfotos, PDM

По его словам, западной системе не удастся выиграть в этом противостоянии, сообщает газета Aydınlık.

Топкурулу отметил, что в рамках БРИКС активно обсуждаются способы снижения зависимости от доллара. Он полагает, что если появится эффективная альтернатива американской валюте, то это затронет не только страны-участники БРИКС, но и другие государства.

По мнению политика, доминирование доллара представляет собой экономическую основу для США, и если появится реальная альтернатива, западная система проиграет.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.



БРИКС — межгосударственное объединение, союз девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.