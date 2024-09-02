В Госдуме обсудили идею запуска четырёх новых льготных ипотечных программ

По словам депутата Госдумы от Татарстана Айрата Фаррахова, чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, в России необходимо вводить новые ипотечные программы, сообщает Газета. ru.
Фаррахов отметил, что важно найти баланс между снижением уровня инфляции и сохранением возможностей для льготной ипотеки. Он также подчеркнул, что новые программы не должны привести к увеличению цен на жильё.
"У Татарстана есть свои программы, которые уже показали свою жизнеспособность. Очень эффективные проекты и команда, которая с ними работает. Поэтому было бы очень хорошо, если и новые федеральные льготные ипотечные программы будем реализовывать в первую очередь через Госжилфонд при раисе РТ", — отметил Фаррахов.
26 августа председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в будущем в России могут появиться четыре новые льготные ипотечные программы. Эти программы будут предназначены для молодых специалистов и работников в таких отраслях, как промышленность, строительство и наука.
Аксаков считает, что данные инициативы облегчат покупку жилья для граждан и позволят государству укрепить свои позиции в ключевых секторах.
Ранее в России предлагалось заменить ипотеку и лизинг жилья кооперативными схемами.
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