В Госдуме обсудили идею запуска четырёх новых льготных ипотечных программ

В России предлагают новые ипотечные программы для граждан

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам депутата Госдумы от Татарстана Айрата Фаррахова, чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, в России необходимо вводить новые ипотечные программы, сообщает Газета. ru.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Uezhova, CC BY-SA 4.0

Фаррахов отметил, что важно найти баланс между снижением уровня инфляции и сохранением возможностей для льготной ипотеки. Он также подчеркнул, что новые программы не должны привести к увеличению цен на жильё.

"У Татарстана есть свои программы, которые уже показали свою жизнеспособность. Очень эффективные проекты и команда, которая с ними работает. Поэтому было бы очень хорошо, если и новые федеральные льготные ипотечные программы будем реализовывать в первую очередь через Госжилфонд при раисе РТ", — отметил Фаррахов.

26 августа председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в будущем в России могут появиться четыре новые льготные ипотечные программы. Эти программы будут предназначены для молодых специалистов и работников в таких отраслях, как промышленность, строительство и наука.

Аксаков считает, что данные инициативы облегчат покупку жилья для граждан и позволят государству укрепить свои позиции в ключевых секторах.

Ранее в России предлагалось заменить ипотеку и лизинг жилья кооперативными схемами.

Уточнения

Инфля́ция — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.





Ли́зинг (англ. leasing от англ. to lease — сдать в аренду) — вид финансовых услуг, форма кредитования для приобретения основных средств предприятиями и других товаров физическими и юридическими лицами.



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