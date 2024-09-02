Греция кардинально увеличила закупки российского газа, но до уровня 2022 года ещё далеко

Греция в четыре раза увеличила закупки российского газа

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский сообщил о значительном увеличении Грецией закупок российского газа в 2023 году.

Фото: wikimedia.org by RG72, CC BY 4.0

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, объем закупок возрос в четыре раза. Однако, как отметил Биричевский, даже с этим увеличением объемы все еще остаются ниже тех, которые были до 2022 года.

Он добавил, что, несмотря на рост, текущие показатели значительно уступают уровням, достигнутым до 2022 года, но факты остаются очевидными.

Ранее сообщалось, что Украина отказалась от продления договора с Россией о транзите газа.

Уточнения

Гре́ция — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Население — 10,48 млн чел. (на 2021 год), площадь территории — 131 957 км². Занимает 85-е место в мире по численности населения и 95-е по площади территории.



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