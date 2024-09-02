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Греция кардинально увеличила закупки российского газа, но до уровня 2022 года ещё далеко

Греция в четыре раза увеличила закупки российского газа
0:46
Экономика

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский сообщил о значительном увеличении Грецией закупок российского газа в 2023 году.

Греция в четыре раза увеличила закупки российского газа
Фото: wikimedia.org by RG72, CC BY 4.0

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, объем закупок возрос в четыре раза. Однако, как отметил Биричевский, даже с этим увеличением объемы все еще остаются ниже тех, которые были до 2022 года.

Он добавил, что, несмотря на рост, текущие показатели значительно уступают уровням, достигнутым до 2022 года, но факты остаются очевидными.

Ранее сообщалось, что Украина отказалась от продления договора с Россией о транзите газа.

Уточнения

Гре́ция — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Население — 10,48 млн чел. (на 2021 год), площадь территории — 131 957 км². Занимает 85-е место в мире по численности населения и 95-е по площади территории.

Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внешней политики, международных отношений, международного сотрудничества и развития Российской Федерации.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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