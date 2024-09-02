Скандал с зерновой сделкой: Лавров обвинил Украину в срыве

Лавров: Киев сорвал восстановление зерновой сделки

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Украина сорвала договоренности по восстановлению зерновой сделки, сообщает ТАСС.

Фото: flickr.com by The Official CTBTO Photostream, CC BY 2.0

Лавров отметил, что украинская сторона в последний момент предложила внести пункт, касающийся соблюдения безопасности атомных электростанций в дополнение к обязательству не трогать коммерческие суда.

Российская сторона согласилась, однако, по словам Лаврова, Украина затем отказалась от собственного предложения, заявив, что оно их не устраивает.

Он также подчеркнул, что это дополнение активно поддерживалось президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который считал, что такой шаг поможет продвинуться вперед.

Уточнения

Серге́й Ви́кторович Лавро́в (род. 21 марта 1950, Москва, СССР) — российский государственный и политический деятель, советский и российский дипломат. Министр иностранных дел Российской Федерации с 9 марта 2004 года.



Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов, также называемая Черноморской зерновой инициативой или Зерновой сделкой — соглашение между Россией, Украиной, Турцией и Организацией Объединённых Наций об организации безопасного морского коридора для сельскохозяйственных грузов из черноморских портов Украины.



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