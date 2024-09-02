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Неожиданный ход: Турция подала заявку на вступление в БРИКС

Bloomberg: Турция подала заявку на вступление в БРИКС
0:47
Экономика

Турция подала заявку на вступление в БРИКС, как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

Bloomberg: Турция подала заявку на вступление в БРИКС
Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента, CC BY 4.0

В статье агентства указывается, что этот шаг направлен на укрепление влияния Турции на мировой арене и расширение её связей с развивающимися странами.

Вопрос о расширении состава организации будет обсуждаться на предстоящем саммите БРИКС, который состоится в Казани с 22 по 24 октября.

БРИКС представляет собой объединение государств, включающее Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. С 1 января 2024 года к группе присоединились Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023), площадь территории — 783 562 км² (занимает 19-е место в мире по численности населения и 36-е по территории). Унитарное государство. Государственный язык — турецкий.

БРИКС — межгосударственное объединение, союз девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии. Организация (содружество государств) была основана в июне 2006 года.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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