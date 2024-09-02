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Платёжная блокада: китайские банки закрывают двери для российских денег

Китайские банки начали блокировать платежи из России из-за русских имён
0:59
Экономика

Китайские банки начали отказывать в обработке платежей из России, если в документах присутствуют русские имена, сообщают "Известия" со ссылкой на главу компании "Первая Группа" Алексея Порошина.

Китайские банки начали блокировать платежи из России из-за русских имён
Фото: Own work by David290, CC BY-SA 4.0

По информации Порошина, с середины июля участились случаи отказов, и сейчас импортерам приходится готовить полный пакет документов для проведения операций через третьи стороны, чтобы скрыть связь с Россией.

Коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский подтвердил эту информацию, добавив, что причиной для блокировки платежа может стать любое указание на связь с Россией, в том числе использование кириллического шрифта.

Разумовский считает, что китайские банки стремятся избежать вторичных западных санкций и поэтому практикуют политику "нулевого доверия" в отношениях с российскими бизнесами, стараясь исключить любые потенциальные риски.

Уточнения

Кита́й  — государство в Восточной Азии. Занимает 4-е место в мире по территории среди государств (9 598 962 км2), уступая России, Канаде и США, а по численности населения — 1 411 750 000 жителей (без Тайваня, Гонконга и Макао) — второе после Индии. Уровень урбанизации равен 65 %.

Банк (от итал. banco — скамья, лавка, стол, на которых менялы раскладывали монеты) — коммерческая кредитно-финансовая организация, действующая на основании специального разрешения (лицензии), для которой законодательно установлены как специфичные возможности по операциям с денежными средствами, так и ограничения на виды деятельности.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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