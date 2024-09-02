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Безвыходное положение: Венгрия в отчаянии после прекращения поставок российской нефти

Сийярто: Венгрия не выживет без российской нефти
Экономика

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что страна столкнулась с серьезным вызовом из-за решения Украины приостановить поставки нефти компании ЛУКОЙЛ по нефтепроводу "Дружба", сообщает РБК.

Сийярто: Венгрия не выживет без российской нефти
Фото: commons.wikimedia.org by Quartl, CC BY-SA 3.0

По его словам, Венгрия не сможет выжить без российской нефти, поскольку у властей не получится обеспечить необходимый уровень топлива для страны из-за отсутствия достаточной альтернативной инфраструктуры.

Сийярто также подчеркнул, что в Венгрию существует еще один трубопровод из Хорватии, проходящий от Адриатического побережья, однако его мощности недостаточно не только для удовлетворения потребностей Венгрии, но и для обеспечения Словакии, которая также получает нефть через Венгрию.

Более того, частично через этот же маршрут снабжается и Чешская Республика.

Уточнения

Ве́нгрия (венг. Magyarország [ˈmɒɟɒrorsaːɡ], дословно: «Страна венгров, Венгерская страна» — magyar (мо́дёр) «венгерская» и ország (о́рсаг) «страна») — государство в Центральной Европе.

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений — также нефть всегда содержит в качестве примеси небольшое количество воды и неорганических веществ, наиболее нежелательны из них соединения серы, галогенов и ванадия.

«Лукойл» — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объёмам нефтедобычи в России. Наименование компании происходит от первых букв названий городов нефтяников (Лангепас, Урай, Когалым) и слова «ойл» (от англ. oil — нефть).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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