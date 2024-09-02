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Даже без "Северного потока": Россия сорвала планы США по переводу Евросоюза на американский газ

Welt: Россия обогнала США по поставкам газа в ЕС
0:52
Экономика » Сырье » Газ

Во втором квартале 2024 года Россия обошла США по поставкам газа в страны Евросоюза, несмотря на все старания Вашингтона перевести Европу на американский газ, констатирует обозреватель Die Welt Даниэль Ветцель.

Welt: Россия обогнала США по поставкам газа в ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Arivumathi, CC BY-SA 3.0

"Во втором квартале этого года объемы поставок из России вновь опередили объемы поставок из США. Теперь Россия занимает второе место даже без "Северного потока", — пишет он.

Журналист отмечает, что США с 2019 года пытаются реализовать план по переводу европейских стран на более дорогой американский газ вместо российского. Но, вопреки усилиям Вашингтона, ЕС не торопится отказываться от поставок углеводорода из РФ, так как серьёзно зависит от них.

"Символизм огромен", — резюмирует Ветцель.

Уточнения

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.

Пряма́я поста́вка или дропши́п (от англ. dropshipping), — метод управления цепью поставок, при котором посредник осуществляет розничную торговлю без промежуточного хранения товаров на своём складе. Товары отгружаются покупателю со склада производителя, дилера или оптового торговца. Большинство подобных розничных торговцев получают прибыль от разницы между оптовой и розничной ценой, но бывает, что их доход формируется из комиссионных выплат, производимых оптовым продавцом. Ключевым отличием этого вида деятельности является то, что купленный товар отправляется покупателю с «чужого» склада.

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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