Банки Китая массово отклоняют переводы с русскими именами в платёжках — чего они боятся?

Банки КНР отклоняют платежи из-за русских имен

Китайские банки начали массово отказывать в проведении денежных переводов, если в платёжных документах указаны русские имена, пишут "Известия". Основанием для отмены операций становятся также надписи на кириллице, а также всё, что может указывать на связь с Россией.

Фото: 自己拍摄 by Chintunglee, CC BY-SA 4.0

Импортёры отмечают такие случаи с середины июля, из-за чего вынуждены проводить платёжные операции через третьи лица.

Эксперты объясняют такое поведение банков с боязнью вторичных санкций.

Ранее из-за угрозы санкций США участились проблемы с проведением российских переводов в КНР.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика (сокр. КНР), (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии. Занимает 4-е место в мире по территории среди государств (9 598 962 км2), уступая России, Канаде и США, а по численности населения — 1 411 750 000 жителей (без Тайваня, Гонконга и Макао) — второе после Индии. Уровень урбанизации равен 65%.



Денежный перевод — перемещение денег от одного лица к другому через платёжную систему без непосредственной передачи наличных денежных знаков из рук в руки. В структуре денежного перевода всегда присутствует отправитель, получатель и посредник — оператор платежной системы, взимающий за свои услуги определённую плату.



Ру́сское ли́чное и́мя в русской традиции именования — личное имя, бытующее в русском языке, которое присваивается человеку при рождении или перемене имени. Отчасти русские личные имена совпадают с православными, которыми нарекаются при совершении таинства крещения или при монашеском постриге, но не тождественны им. Русские личные имена образуют особую систему в русском языке, достаточно компактную и ограниченную по составу; её функционирование отмечено рядом особенностей, несвойственных другим словам русского языка.

