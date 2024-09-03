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Рыболовство в Балтийском море на грани коллапса

Перелов и загрязнение уничтожают запасы рыбы в Балтийском море
1:21
Экономика

Запасы рыбы в Балтийском море, включая такие важные виды как лосось, сельдь и треска, находятся на критически низком уровне. Это вынуждает многих рыбаков покидать профессию, которая кормит их семьи на протяжении поколений. Главные причины этой катастрофы — чрезмерный вылов и изменения в экосистеме, вызванные загрязнением и интенсивным сельским хозяйством.

Перелов и загрязнение уничтожают запасы рыбы в Балтийском море
Фото: Официальный сайт правительства Камчатского края is licensed under public domain

Владелец рыбного ресторана во Владыславово, Рафал Голла, всерьёз задумывается о том, чтобы сдать свою рыбацкую лодку на металлолом и обратиться за поддержкой Евросоюза для переподготовки.

"Какой смысл выходить в море ради нескольких шпрот? Рыболовство на Балтике практически умерло", — с горечью замечает он.

Раньше у него было три сотрудника, но теперь он остался один, занимаясь рестораном и сдачей квартир туристам.

Глава Ассоциации морских рыбаков из Владыславово Яцек Виттбродт подчёркивает, что за последние десять лет количество членов ассоциации сократилось на 50%. Треска и лосось, которые когда-то обеспечивали основной доход, больше недоступны для мелких рыбаков.

"Мы не можем выжить только на камбале", — добавляет он.

Ситуация требует срочных действий для спасения местного промысла.

Уточнения

Балти́йское мо́ре (Варяжское море; пол. Morze Bałtyckie, нем. Ostsee, н.-нем. Oostsee, швед. Östersjön, дат. Østersøen, фин. Itämeri, эст. Läänemeri, латыш. Baltijas jūra, лит. Baltijos jūra) — внутриматериковое море Евразии, расположенное в Северной Европе (частично омывает также берега Западной и Восточной Европы). Относится к бассейну Атлантического океана.
 

Атланти́ческая треска́ (лат. Gadus morhua) — вид лучепёрых рыб семейства тресковых. Длина тела — до 1,8 м; в промысле преобладают рыбы длиной 40—80 см, в возрасте 3—10 лет. Спинных плавников — 3, анальных — 2, на подбородке небольшой мясистый усик. Окраска спины от зеленовато-оливковой до бурой с мелкими коричневыми крапинками, брюхо белое.
 

Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга (лат. Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей. Может достигать длины 1,5 м и массы 43 кг. Максимальная продолжительность жизни 13 лет. Один из ценнейших промысловых видов среди лососей. Мясо и икра сёмги обладают высокими гастрономическими качествами и являются деликатесными продуктами.
 

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Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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