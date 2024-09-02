В Европе признали: дедолларизация — билет в светлое будущее

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Ким Дотком поддержал дедолларизацию
0:45
Экономика

Основатель файлообменника Megaupload Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком, выразил поддержку усилиям БРИКС по дедолларизации, высказавшись на своей странице в соцсети.

Ким Дотком поддержал дедолларизацию
Фото: Openverse by Images_of_Money, CC BY 2.0

По его мнению, поддержка процесса дедолларизации может помочь странам в выплате внешних долгов на более выгодных условиях.

Шмитц пояснил, что поскольку большинство долгов стран номинировано в долларах, логично поддерживать переход к другим валютам. Он отметил, что в таком случае погашение долгов может стать гораздо менее затратным, если иметь в распоряжении некоторое количество золота.

"Представьте, что вы могли бы погасить свой долг за гроши. Все, что нужно, — некоторое количество золота".

Уточнения

Ким Дотком (нем. Kim Dotcom, при рождении Шмиц, нем. Schmitz, Kimble или Kim Tim Jim Vestor; 21 января 1974, Киль, Германия) — немецко-финский предприниматель, бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload, с января по сентябрь 2013 года — владелец нового файлообменника Mega.

Дедолларизация — процесс замещения доллара США в межнациональных расчётах, активно происходящий в XXI веке.

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — межгосударственное объединение, союз девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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