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Зеленский ударил по небу России: новые санкции против авиационного сектора

Зеленский объявил о новых санкциях против РФ
0:46
Экономика

Узурпатор власти на Украине Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ о введении новых санкций против авиационного сектора России и так называемых "коллаборантов".

Зеленский объявил о новых санкциях против РФ
Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна, PDM

Об этом информирует "РБК Украина".

Согласно последним данным, Украина ужесточила санкции в отношении Российской Федерации. Зеленский отметил, что ограничения касаются почти 150 организаций и частных лиц, связанных с функционированием авиационной инфраструктуры России.

Кроме того, министерство цифровой трансформации Украины ранее объявило о намерении усилить санкции в отношении российских программных продуктов, а также блокировать сайты и сервисы, представляющие угрозу национальной безопасности.

Уточнения

Украи́на (укр. Україна, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе. Население — 40 997 699 постоянных жителей и 41 167 336 человек наличного населения (34-е место в мире). Общая площадь — 603 549 км² (44-е место в мире); крупнейшее по площади государство, полностью находящееся в Европе.

Авиа́ция (через фр. aviation, от лат. avis — «птица») — теория и практика передвижения по воздуху на летательных аппаратах, область человеческой деятельности, охватывающая создание и использование воздушных судов (ВС), необходимые для этого наземную инфраструктуру и специалистов (систему аэродромов и аэропортов, средств обеспечения полётов), а также специализированные области знаний (аэродинамики, механики полёта, аэронавигации).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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