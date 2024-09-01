В России арестовали активы крупнейшего украинского олигарха Ахметова

Арестован железнодорожный путь, связанный с компанией Ахметова

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Суд до декабря наложил арест на участок железнодорожного полотна протяженностью почти 1,5 км, расположенного в Белгородской области и принадлежащий компании "Метинвест Евразия". Эту компанию связывают с украинским олигархом Ринатом Ахметовым.

Фото: Openverse by Dima st bk, CC BY-SA 4.0

РИА Новости сообщает, что в России арестован ряд активов, связанных с компанией Ахметова, включая доли в различных предприятиях, недвижимость в Симферополе и Севастополе, земельный участок в Белгороде, шесть железнодорожных путей, а также денежные средства в банках и автотранспорт.

Кроме того, под арест попали металлопрокатные листы и рулоны весом по 15 тонн.

Уточнения

Рина́т Леони́дович Ахме́тов (укр. Рінат Леонідович Ахметов; тат. Ринат Леонид улы Әхмәтов, род. 21 сентября 1966, Донецк, Украинская ССР, СССР) — украинский олигарх, предприниматель, политик, экономист, банкир, филантроп, промышленник, миллиардер.



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