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В России появится стипендия для студентов в области космической экономики, политики и права

В России открывают прием заявок на стипендию в области космической экономики, политики и права
1:13
Экономика

Первая в России стипендия для магистрантов в области космического права и экономики начнет действовать в новом учебном году, сооющает ТАСС.

В России открывают прием заявок на стипендию в области космической экономики, политики и права
Фото: CMAP by Ecole polytechnique Université Paris-Saclay, CC BY-SA 2.0

1 сентября 2024 года стартует прием заявок на участие в программе "Выводим космическую экономику и политику России на новые орбиты", которую проводит Исследовательский центр "Космическая экономика и политика".

Эта стипендия предназначена для студентов-магистрантов, которые планируют посвятить свои дипломные работы вопросам экономики, политики или международного права в области освоения космоса.

Глава центра Валентин Уваров отметил, что в России остро ощущается нехватка специалистов, способных объединять передовые технологии с механизмами государственно-частного партнерства.

По словам Уварова, важно использовать потенциал частного бизнеса для внедрения космических технологий в народное хозяйство, что позволит создать новые возможности для экономического развития.

Он также добавил, что подобные специалисты помогут стране справляться с санкционным давлением и сложностями космической дипломатии.

Уточнения

Стипендия (от лат. stipendium — оклад, жалование) — регулярное (обычно ежемесячное) пособие учащимся, как правило, средних специальных и высших учебных заведений, а также аспирантам и докторантам.

Магистрату́ра — ступень высшего профессионального образования, следующая после бакалавриата, позволяющая углубить специализацию по определённому профессиональному направлению, а в некоторых случаях — сменить её.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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