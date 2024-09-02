Российский рубль уже на протяжении примерно десяти лет считается одной из самых недооценённых валют в мире.
По сравнению с ЕС, для приобретения аналогичных товаров и услуг в России требуется значительно меньше средств, сообщает RT.
Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода отметил, что по многим параметрам качество жизни и потребительские возможности в России превосходят западные страны.
По его словам, текущая "справедливая цена" доллара составляет около 50 рублей.
Всё, что выше этой отметки, является результатом геополитических факторов и санкционного давления. Сейчас внебиржевой курс доллара уверенно превышает 91 рубль и к концу сентября может достичь 94,6 рубля.
Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы.
Потреби́тель — человек, потребляющий товары или услуги.
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НБР предлагает странам возможность освободиться от зависимости от финансирования стран "глобального Севера".