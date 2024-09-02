Филиалы иностранных банков начнут работать в России с сентября

С 1 сентября 2024 года вступил в силу новый закон, который разрешает иностранным банкам открывать филиалы в России, сообщает Новости IT. Ранее зарубежные кредитные организации могли только создавать дочерние банки или представительства в стране.
Изменения в закон "О банках и банковской деятельности" были приняты Государственной думой 30 июля 2024 года во втором чтении. Теперь иностранные банки могут открыть один филиал в России, который должен иметь полное наименование на русском языке.
Для открытия филиала банк должен иметь лицензии на банковскую деятельность в своей стране, действующие не менее трех лет, а также кредитный рейтинг не ниже установленного Центробанком РФ.
Кроме того, ЦБ может назначить своего представителя в филиал, и не менее половины сотрудников должны быть гражданами России. Филиал будет иметь право открывать и обслуживать банковские счета юридических лиц, проводить переводы денежных средств по их поручению и выполнять другие банковские операции.
Тем не менее, филиалы не смогут обслуживать физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Исключения составляют переводы без открытия банковского счета и операции с валютой.
Индивидуа́льный предпринима́тель (сокращённо — ИП) в России — физическое лицо, зарегистрированное в установленном законом порядке и осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица: субъект предпринимательской деятельности.
Филиа́л — обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места нахождения юридического лица и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.
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