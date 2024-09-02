В глобальной контейнерной отрасли было зафиксировано значительное увеличение прибыли

Мировые контейнерные компании удваивают доходы

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Во второй четверти 2024 года зафиксировано значительное увеличение прибыли в глобальной контейнерной отрасли, сообщает Bloomberg.

Фото: unsplash.com by chuttersnap, PDM

Чистая прибыль ведущих мировых контейнерных перевозчиков, таких как датская A. P. Moller-Maersk A/S и китайская Cosco Shipping Holdings Co., почти удвоилась по сравнению с первым кварталом и превысила $10,2 млрд.

Этот результат оказался выше показателей второго квартала 2023 года, когда прибыль составляла $8,88 млрд. Эксперт Джон Маккаун ожидает дальнейшего "значительного увеличения" прибыли в текущем квартале, отмечая стабильность международной торговли.

Рост прибыли был обусловлен рекордными объемами перевозок и повышением фрахтовых ставок после изменений в маршрутах через Красное море. По данным Container Trades Statistics Ltd, мировой объем контейнерных перевозок достиг рекорда в 46,4 млн TEU, превысив предыдущий рекорд в 46,2 млн TEU, установленный во втором квартале 2021 года.

Кроме того, сообщается о росте грузоперевозок между Россией и Китаем, а также о запуске туристического поезда, проходящего через Россию, со стороны Китая.

Уточнения

Контейнерные перевозки (или контейнеризация) — грузоперевозки с использованием стандартных контейнеров. Позволяют выполнять бесперегрузочную доставку товаров от отправителя к получателю, тем самым значительно сократив объём промежуточных погрузочно-разгрузочных работ.





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