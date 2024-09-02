В глобальной контейнерной отрасли было зафиксировано значительное увеличение прибыли

Во второй четверти 2024 года зафиксировано значительное увеличение прибыли в глобальной контейнерной отрасли, сообщает Bloomberg.
Чистая прибыль ведущих мировых контейнерных перевозчиков, таких как датская A. P. Moller-Maersk A/S и китайская Cosco Shipping Holdings Co., почти удвоилась по сравнению с первым кварталом и превысила $10,2 млрд.
Этот результат оказался выше показателей второго квартала 2023 года, когда прибыль составляла $8,88 млрд. Эксперт Джон Маккаун ожидает дальнейшего "значительного увеличения" прибыли в текущем квартале, отмечая стабильность международной торговли.
Рост прибыли был обусловлен рекордными объемами перевозок и повышением фрахтовых ставок после изменений в маршрутах через Красное море. По данным Container Trades Statistics Ltd, мировой объем контейнерных перевозок достиг рекорда в 46,4 млн TEU, превысив предыдущий рекорд в 46,2 млн TEU, установленный во втором квартале 2021 года.
Кроме того, сообщается о росте грузоперевозок между Россией и Китаем, а также о запуске туристического поезда, проходящего через Россию, со стороны Китая.
Контейнерные перевозки (или контейнеризация) — грузоперевозки с использованием стандартных контейнеров. Позволяют выполнять бесперегрузочную доставку товаров от отправителя к получателю, тем самым значительно сократив объём промежуточных погрузочно-разгрузочных работ.
О́трасль — отдельная сфера науки, знаний, производства.
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