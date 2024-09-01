Турецкие компании сталкиваются с множеством проблем из-за снижения ставок на 50%

Экономический рост Турции замедляется из-за инфляции

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Турецкие компании сталкиваются с серьезными трудностями из-за высокой инфляции, растущих издержек, ограниченного финансирования и слабого спроса, сообщает Bloomberg.

Фото: wikimapia by Vadim.tk, CC BY-SA 3.0

Швейная и текстильная отрасли особенно страдают, поскольку инфляция в годовом выражении превышает 60%. Центральный банк оставил процентные ставки на уровне 50% с апреля, что создает сложные условия для бизнеса.

В условиях падения лиры и снижения спроса на экспорт из Европы, компании испытывают трудности с наличными и дорогим финансированием. Союз торговых палат сообщил о 40% увеличении числа закрытых фирм по сравнению с прошлым годом.

Прогнозируется, что ВВП Турции сократится на 0,5% во втором квартале.

Доверие в реальном секторе падает, а безработица достигла 9,2%. Ожидается, что рост экономики в 2024–2025 годах будет ниже прошлых уровней. Центральный банк продолжает контролировать процентные ставки, чтобы сбалансировать спрос и снизить инфляцию.

Уточнения

Инфля́ция — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.





Безрабо́тица — наличие в стране людей, составляющих часть экономически активного населения, которые способны и желают трудиться, но не могут найти работу.





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