Почему россиянам стало сложнее взять кредит

Центробанк ужесточает условия для потребительских кредитов

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Центробанк России с 1 сентября повысил надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, сообщает Lenta. Цель этой меры, как пояснил регулятор, — снизить рост долговой нагрузки населения и создать запас капитала для банков на случай экономических потрясений.

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Центробанк отметил, что задолженность по таким кредитам стала расти быстрее: в мае она увеличилась на 2%, тогда как в апреле и марте — на 1,8%. В годовом выражении рост составил 18,1%, что значительно превышает рост доходов населения (14,2% в первом квартале 2024 года по сравнению с первым кварталом 2023 года), что приводит к увеличению долговой нагрузки.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще допускать просрочку по кредитам наличными. Доля ссуд, по которым просрочка превышала 30 дней в течение трех месяцев после выдачи, выросла более чем вдвое за год, с 0,5% до 1,2%.

Уточнения

Капита́л — это широкий термин, который включает в себя физический капитал (капитальные блага - здания, оборудование, программное обеспечение, запасы), финансовый капитал (деньги), человеческий капитал (образование, обучение, интеллект, навыки, здоровье).





Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.





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