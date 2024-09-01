Какова вероятность того, что в сентябре стоимость доллара опустится до 90 рублей и ниже

По словам финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, в сентябре рубль останется волатильным по отношению к мировым валютам и, скорее всего, продолжит плавное ослабление, хотя не исключено его укрепление ниже отметки 90 рублей за доллар, сообщает РИА Новости.
По его словам, на курс рубля влияют такие факторы, как баланс спроса и предложения на внебиржевом рынке, продажа валютной выручки экспортерами, спрос на валюту со стороны импортеров, геополитика и возможное вмешательство Центробанка, если доллар превысит 98 рублей.
В ближайшие недели курс может достичь 93,5 рубля за доллар, что находится в пределах широкого торгового диапазона.
Антонов отметил, что на тонком рынке возможен рубль ниже 90 за доллар, но в целом курс будет зависеть от множества трудно предсказуемых факторов. По его словам, ситуация на рынке остается непрозрачной, что затрудняет прогнозы.
Геополитика — направление политической мысли, концепция о контроле над территорией, о закономерностях распределения и перераспределения сфер влияния (центров силы) различных государств и межгосударственных объединений.
Прогно́з — это научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем и (или) об альтернативных путях и сроках их осуществления. В узком смысле, это вероятностное суждение о будущем состоянии объекта исследования.
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