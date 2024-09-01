Какова вероятность того, что в сентябре стоимость доллара опустится до 90 рублей и ниже

Аналитик ответил, стоит ли ждать в сентябре доллара по 90 рублей и ниже

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, в сентябре рубль останется волатильным по отношению к мировым валютам и, скорее всего, продолжит плавное ослабление, хотя не исключено его укрепление ниже отметки 90 рублей за доллар, сообщает РИА Новости.

Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

По его словам, на курс рубля влияют такие факторы, как баланс спроса и предложения на внебиржевом рынке, продажа валютной выручки экспортерами, спрос на валюту со стороны импортеров, геополитика и возможное вмешательство Центробанка, если доллар превысит 98 рублей.

В ближайшие недели курс может достичь 93,5 рубля за доллар, что находится в пределах широкого торгового диапазона.

Антонов отметил, что на тонком рынке возможен рубль ниже 90 за доллар, но в целом курс будет зависеть от множества трудно предсказуемых факторов. По его словам, ситуация на рынке остается непрозрачной, что затрудняет прогнозы.

Уточнения

Геополитика — направление политической мысли, концепция о контроле над территорией, о закономерностях распределения и перераспределения сфер влияния (центров силы) различных государств и межгосударственных объединений.



Прогно́з — это научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем и (или) об альтернативных путях и сроках их осуществления. В узком смысле, это вероятностное суждение о будущем состоянии объекта исследования.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.