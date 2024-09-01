С 1 сентября в России вводится обязательная маркировка для семи новых категорий товаров:
Маркировка будет вводиться поэтапно, чтобы не создавать дополнительной нагрузки для бизнеса, сообщает РИА Новости.
Производители уже имеют опыт работы с системой маркировки, поэтому переход должен быть плавным и эффективным.
Введение маркировки позволит снизить уровень контрафакта в этих категориях товаров, особенно в области ветеринарных препаратов, кормов для животных и консервов, где наблюдается высокий уровень нелегального оборота.
Консéрвы (от лат. conservo — сохраняю) — пищевые продукты, подвергнутые консервированию с целью длительного хранения.
Маркировка (от нем. markieren, от фр. marquer, англ. mark — отмечать, ставить знак) — нанесение условных знаков, букв, цифр, графических знаков или надписей на объект с целью его дальнейшей идентификации (узнавания), указания его свойств и характеристик.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:
Аджапсандал — это ароматное и сытное блюдо, которое можно назвать овощным рагу.