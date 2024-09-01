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В России вводят специальную маркировку для 7 новых групп товаров

Производители готовятся к новым требованиям по маркировке 7 новых групп товаров
0:49
Экономика

С 1 сентября в России вводится обязательная маркировка для семи новых категорий товаров:

Производители готовятся к новым требованиям по маркировке 7 новых групп товаров
Фото: freepik.com by chandlervid85, PDM
  • Растительные масла и масложировая продукция;
  • Консервы;
  • Безалкогольное пиво;
  • Корма для животных;
  • Ветеринарные препараты;
  • Велосипеды и велосипедные рамы;
  • Технические средства реабилитации.

Маркировка будет вводиться поэтапно, чтобы не создавать дополнительной нагрузки для бизнеса, сообщает РИА Новости.

Производители уже имеют опыт работы с системой маркировки, поэтому переход должен быть плавным и эффективным.  

Введение маркировки позволит снизить уровень контрафакта в этих категориях товаров, особенно в области ветеринарных препаратов, кормов для животных и консервов, где наблюдается высокий уровень нелегального оборота.

Уточнения

Консéрвы (от лат. conservo — сохраняю) — пищевые продукты, подвергнутые консервированию с целью длительного хранения.
 

Маркировка (от нем. markieren, от фр. marquer, англ. mark — отмечать, ставить знак) — нанесение условных знаков, букв, цифр, графических знаков или надписей на объект с целью его дальнейшей идентификации (узнавания), указания его свойств и характеристик.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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