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Резко снизились доходы ЕС от экспорта алмазов

Ограничения на импорт российских алмазов снижают доходы ЕС
1:55
Экономика

Доходы Евросоюза от экспорта алмазов резко упали почти в полтора раза в первом полугодии после введения ограничений на импорт российских камней, сообщает РИА Новости.

Ограничения на импорт российских алмазов снижают доходы ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Mauro Cateb, CC BY-SA 3.0

С начала года ЕС ограничил ввоз российских необработанных и искусственных алмазов, а с марта запрет коснулся камней от 1 карата, ограненных в других странах, и с сентября — от 0,5 карата.

В результате доходы от экспорта алмазов в первом полугодии составили 3,2 миллиарда евро по сравнению с 4,7 миллиардами за тот же период прошлого года, что является вторым худшим показателем в истории ЕС после пандемии 2020 года.

Бельгия, на которую приходится 94% алмазного экспорта ЕС, потеряла 1,5 миллиарда евро, экспортировав камней на 3 миллиарда евро. Падение доходов ЕС связано с сокращением импорта алмазов, который снизился в полтора раза до 3,7 миллиарда евро.

Снижение импорта коснулось всех крупных поставщиков, включая ОАЭ (падение в 3,5 раза до 200 миллионов евро), Канаду (в 1,6 раза до 420 миллионов евро), Индию и Ботсвану (на четверть, до 1 миллиарда и 433 миллионов евро соответственно).

Россия прекратила поставки натуральных и синтетических алмазов в ЕС более года назад, последняя партия была отправлена в июне 2023 года, а регулярные крупные поставки прекратились еще в июне 2022 года. За два года доходы ЕС от экспорта алмазов снизились вдвое.

Уточнения

Кара́т — внесистемная единица массы, равная 200 мг (0,2 грамма). Применяется в ювелирном деле для выражения массы драгоценных камней и жемчуга.
 

Синтетические алмазы или искусственные алмазы — это алмазы, получаемые в результате искусственного процесса, в отличие от натуральных алмазов, создаваемых в результате геологических процессов.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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