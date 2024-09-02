Где больше всего пьют пива

В какой стране больше всего предпочитают пиво

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пиво берет свое начало по меньшей мере 5000 лет назад на Ближнем Востоке, где оно стало неотъемлемой частью ранних цивилизаций. В древних шумерских и египетских культурах пиво даже использовалось в качестве валюты.

Фото: unsplash.com by Уил Стюарт, CC0

Согласно данным Kirin Holdings, вот уже 30 лет подряд Чехия удерживает первое место по потреблению пива на душу населения — в среднем выпивается более одной бутылки пива в день. На втором месте с большим отрывом находится Австрия. Замыкает тройку лидеров Польша.

Намибия занимает первое место по потреблению пива в Африке, Панама занимает первое место в Латинской Америке, а Камбоджа занимает первое место в Азии.

Россия занимает 34 место из 35 представленных стран.

Уточнения

Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля. Содержание этилового спирта (крепость) в большинстве сортов пива около 3,0—6,0 % об. (крепкое содержит, как правило, от 8,5 % до 14 % об., иногда также выделяют лёгкое пиво, которое содержит 1—2 % об., отдельно выделяют безалкогольное пиво, которое сюда не включают), сухих веществ (в основном углеводов) 7—10 %, углекислого газа 0,48—1,0 %. В пиве содержится более 800 соединений, которые определяют его вкус и аромат.





Бли́жний Восто́к — историческое название региона, расположенного большей частью в Западной (Передней) Азии и частично в Северной Африке, на границе с Южной и Восточной Европой. Название этому ближайшему к ним восточному региону было дано европейцами. Основное население: арабы, персы, ассирийцы, азербайджанцы, евреи, египтяне, курды и турки. Также проживают армяне, грузины, греки, часть албанцев и боснийцев.





Лати́нская Аме́рика (Латаме́рика; исп. América Latina, Latinoamérica, порт. América Latina, фр. Amérique latine) — собирательное наименование американских стран и территорий, использующих на официальном уровне романские языки, прежде всего, испанский и португальский, иногда также французский. Название объясняется тем, что романские языки произошли от латинского языка.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.