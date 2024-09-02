Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Таруса: 8 обязательных для посещения мест для туристов
Кофейная маска для волос: усиленный рост, блеск и насыщенный оттенок
Как организовать безопасное и уютное пространство для питомца в квартире
В России открывают прием заявок на стипендию в области космической экономики, политики и права
Как сделать японский массаж живота для похудения
Оптимизация пространства в автомобиле: секреты компактной упаковки
Как обеспечить клубнике здоровье и урожайность: важность подкормки после обрезки
Творожный пирог с вишней: нежное тесто и восхитительная сладость ягод
Эффективное лечение акне: как использовать перекись водорода правильно и безопасно?

Где больше всего пьют пива

В какой стране больше всего предпочитают пиво
0:50
Экономика

Пиво берет свое начало по меньшей мере 5000 лет назад на Ближнем Востоке, где оно стало неотъемлемой частью ранних цивилизаций. В древних шумерских и египетских культурах пиво даже использовалось в качестве валюты.

В какой стране больше всего предпочитают пиво
Фото: unsplash.com by Уил Стюарт, CC0

Согласно данным Kirin Holdings, вот уже 30 лет подряд Чехия удерживает первое место по потреблению пива на душу населения — в среднем выпивается более одной бутылки пива в день. На втором месте с большим отрывом находится Австрия. Замыкает тройку лидеров Польша.

Намибия занимает первое место по потреблению пива в Африке, Панама занимает первое место в Латинской Америке, а Камбоджа занимает первое место в Азии.

Россия занимает 34 место из 35 представленных стран.

Уточнения

Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля. Содержание этилового спирта (крепость) в большинстве сортов пива около 3,0—6,0 % об. (крепкое содержит, как правило, от 8,5 % до 14 % об., иногда также выделяют лёгкое пиво, которое содержит 1—2 % об., отдельно выделяют безалкогольное пиво, которое сюда не включают), сухих веществ (в основном углеводов) 7—10 %, углекислого газа 0,48—1,0 %. В пиве содержится более 800 соединений, которые определяют его вкус и аромат.
 

Бли́жний Восто́к — историческое название региона, расположенного большей частью в Западной (Передней) Азии и частично в Северной Африке, на границе с Южной и Восточной Европой. Название этому ближайшему к ним восточному региону было дано европейцами. Основное население: арабы, персы, ассирийцы, азербайджанцы, евреи, египтяне, курды и турки. Также проживают армяне, грузины, греки, часть албанцев и боснийцев.
 

Лати́нская Аме́рика (Латаме́рика; исп. América Latina, Latinoamérica, порт. América Latina, фр. Amérique latine) — собирательное наименование американских стран и территорий, использующих на официальном уровне романские языки, прежде всего, испанский и португальский, иногда также французский. Название объясняется тем, что романские языки произошли от латинского языка.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Благодаря банку БРИКС развивающиеся страны могут стать более независимыми от Запада

НБР предлагает странам возможность освободиться от зависимости от финансирования стран "глобального Севера".

Банк БРИКС помогает развивающимся странам стать независимыми от Запада
Ежегодная обрезка крыжовника — гарантия богатого урожая крупных и сочных ягод
Правильная обрезка крыжовника: залог крупной ягоды и здорового роста куста
Самые злые породы собак: топ-3
Индийский мотогонщик Тупили попал в книгу рекордов Гиннеса со своим мотоциклом
История главной битвы Петра I на суше: "Лишь ты воздвиг, герой Полтавы, огромный памятник себе" Сергей Лебедев В спецоперации на Украине наступает момент истины Виктор Пахомов Беспилотник "Князь Вандал". Новое слово в беспилотной авиации России Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: массовый налёт дронов на Москву, Киев передал США список целей в РФ для ракет ATACMS
Рагу из кабачков и баклажанов с помидорами и перцем: просто нарежьте и тушите все ингредиенты вместе
Зимний отдых в Египте: отели от трёх до пяти звёзд с ценами от 100 тысяч рублей за недельный тур
Зимний отдых в Египте: отели от трёх до пяти звёзд с ценами от 100 тысяч рублей за недельный тур
Последние материалы
Таруса: 8 обязательных для посещения мест для туристов
Кофейная маска для волос: усиленный рост, блеск и насыщенный оттенок
Как организовать безопасное и уютное пространство для питомца в квартире
В России открывают прием заявок на стипендию в области космической экономики, политики и права
Как сделать японский массаж живота для похудения
Оптимизация пространства в автомобиле: секреты компактной упаковки
Как обеспечить клубнике здоровье и урожайность: важность подкормки после обрезки
Творожный пирог с вишней: нежное тесто и восхитительная сладость ягод
Эффективное лечение акне: как использовать перекись водорода правильно и безопасно?
Качество жизни в России превосходит западные страны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.