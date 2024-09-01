Три золотых ключа к успеху: секреты заработка на недвижимости

Как заработать на недвижимости: 3 возможности

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Инвестиции в недвижимость остаются одним из самых надежных способов приумножения капитала. Это актив, который обладает долгосрочной устойчивостью и потенциалом роста.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

1. Покупка недвижимости для сдачи в аренду

Один из самых простых и популярных способов заработать на недвижимости — покупка объекта с целью сдачи его в аренду. Это могут быть как жилые, так и коммерческие помещения. Сдача в аренду позволяет получать стабильный ежемесячный доход.

2. Ремонт и перепродажа (флиппинг)

Флиппинг — это процесс покупки недвижимости по сниженной цене, ремонта и последующей перепродажи по более высокой стоимости. Успешный флиппинг требует знаний рынка, умения оценивать объекты и контролировать ремонтные работы.

3. Инвестиции в долевое строительство

Инвестирование в долевое строительство (или покупка недвижимости на стадии котлована) позволяет приобрести объект по более низкой цене, чем готовую недвижимость. После завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию, его стоимость обычно возрастает, что открывает возможность перепродажи с прибылью.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.



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