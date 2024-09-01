Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
MedicalXpress: озеленение района способствует снижению уровня воспаления в организме
Кому стоит есть сливы и как это правильно делать
Аэропорты ввели прежние правила на провоз жидкостей в салоне самолёта
Как баклажаны и кабачки могут повлиять на здоровье
Диетолог назвала диарею и боли в животе симптомами отравления арбузом
Как помочь клубнике перезимовать: сентябрьский план ухода
Тренер Кaспaрoвa поставила флаг на вершине Арарата на высоте 5137 метров
НИЯУ МИФИ запускает серийное производство плазменных двигателей для малых спутников
Россиянам назвали топ-3 акции для инвестирования в 2024 году

Три золотых ключа к успеху: секреты заработка на недвижимости

Как заработать на недвижимости: 3 возможности
1:16
Экономика

Инвестиции в недвижимость остаются одним из самых надежных способов приумножения капитала. Это актив, который обладает долгосрочной устойчивостью и потенциалом роста. 

Как заработать на недвижимости: 3 возможности
Фото: freepik.com is licensed under public domain

1. Покупка недвижимости для сдачи в аренду

Один из самых простых и популярных способов заработать на недвижимости — покупка объекта с целью сдачи его в аренду. Это могут быть как жилые, так и коммерческие помещения. Сдача в аренду позволяет получать стабильный ежемесячный доход. 

2. Ремонт и перепродажа (флиппинг)

Флиппинг — это процесс покупки недвижимости по сниженной цене, ремонта и последующей перепродажи по более высокой стоимости. Успешный флиппинг требует знаний рынка, умения оценивать объекты и контролировать ремонтные работы. 

3. Инвестиции в долевое строительство

Инвестирование в долевое строительство (или покупка недвижимости на стадии котлована) позволяет приобрести объект по более низкой цене, чем готовую недвижимость. После завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию, его стоимость обычно возрастает, что открывает возможность перепродажи с прибылью. 

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Шикарная грузинская закуска из баклажанов, перца и помидоров: готовим аджапсандал

Аджапсандал — это ароматное и сытное блюдо, которое можно назвать овощным рагу.

Аджапсандал: аппетитная овощная закуска из сладкого перца, баклажанов и помидоров
Как приготовить лечо за 30 минут: пошаговый рецепт
Быстрое лечо за 30 минут: как приготовить закуску на зиму
Жареные баклажаны с луком на зиму: отличная закуска для любителей остренького
Китай отчаянно пытается контролировать этот металл
Беспилотник "Князь Вандал". Новое слово в беспилотной авиации России Дмитрий Плотников Малый театр открыл 269-й сезон сбором труппы Анжела Якубовская Боррель разругался с министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе Любовь Степушова
Диетическая и очень вкусная пицца с помидорами: простое тесто, сочные томаты и солёная брынза
Сводка с фронта: массовый налёт дронов на Москву, Киев передал США список целей в РФ для ракет ATACMS
Индийский мотогонщик Тупили попал в книгу рекордов Гиннеса со своим мотоциклом
Индийский мотогонщик Тупили попал в книгу рекордов Гиннеса со своим мотоциклом
Последние материалы
Кому стоит есть сливы и как это правильно делать
Как заработать на недвижимости: 3 возможности
Аэропорты ввели прежние правила на провоз жидкостей в салоне самолёта
Как баклажаны и кабачки могут повлиять на здоровье
Диетолог назвала диарею и боли в животе симптомами отравления арбузом
Как помочь клубнике перезимовать: сентябрьский план ухода
Тренер Кaспaрoвa поставила флаг на вершине Арарата на высоте 5137 метров
НИЯУ МИФИ запускает серийное производство плазменных двигателей для малых спутников
Россиянам назвали топ-3 акции для инвестирования в 2024 году
Почему растяжка важна для сохранения здоровья суставов и мышц
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.