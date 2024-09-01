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Три акции, которые стоит купить в 2024 году: советы для российских инвесторов

Россиянам назвали топ-3 акции для инвестирования в 2024 году
1:37
Экономика

Инвестирование в акции всегда связано с рисками, но правильный выбор может принести значительную прибыль. В 2024 году некоторые компании в России выглядят особенно перспективно. 

Россиянам назвали топ-3 акции для инвестирования в 2024 году
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

1. Сбербанк (SBER)

Сбербанк остается одним из крупнейших и самых устойчивых банков в России. В условиях экономической неопределенности он демонстрирует стабильные финансовые показатели и продолжает развивать цифровые услуги. Ожидается, что рост кредитования и улучшение макроэкономической ситуации положительно скажутся на прибыли банка, что делает его акциями привлекательными для долгосрочных инвестиций.

2. Газпром (GAZP)

Газпром — ведущая энергетическая компания страны, играющая ключевую роль в газовом рынке Европы и Азии. С учетом растущего спроса на энергоресурсы, а также планов по развитию новых месторождений, акции Газпрома могут стать выгодным вложением. Кроме того, дивидендная политика компании делает ее привлекательной для инвесторов, ищущих стабильный доход.

3. Яндекс (YNDX)

Яндекс — лидер интернет-технологий в России, активно развивающийся в таких областях, как поиск, реклама и облачные технологии. С учетом роста цифровизации и увеличения онлайн-услуг, Яндекс имеет все шансы продолжить укрепление своих позиций на рынке. Инвестиции в эту компанию могут обеспечить высокий потенциал роста капитала.

Уточнения

«Сберба́нк» (полное наименование — Публи́чное акционе́рное о́бщество «Сбербанк Росси́и», зарегистрированная торговая марка «Сбер») — российский финансовый конгломерат, крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы. 

Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром») — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % (контрольный пакет) акций которой принадлежит государству. Является холдинговой компанией Группы «Газпром».

«Я́ндекс» — российская транснациональная компания в отрасли информационных технологий, чьё головное юридическое лицо зарегистрировано в Калининградской области Российской Федерации, владеющая одноимённой системой поиска в интернете, интернет-порталом и веб-службами в нескольких странах.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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