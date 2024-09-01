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Сокровища XXI века: лучшие металлы для умных инвесторов

Три лучших металла для инвестиций
1:22
Экономика

Инвестирование в драгоценные и промышленные металлы — это популярная стратегия для защиты капитала и диверсификации портфеля. Некоторые металлы обладают высокой ликвидностью и надежностью, что делает их привлекательными для долгосрочных вложений. 

Три лучших металла для инвестиций
Фото: wikimedia.org by Kotivalo, CC BY-SA 3.0

1. Золото

Золото — традиционный и один из самых надежных активов для инвестиций. Оно используется как средство сбережения на протяжении тысячелетий и сохраняет свою ценность даже в периоды экономической нестабильности. Золото служит "тихой гаванью" для инвесторов, обеспечивая защиту от инфляции и валютных рисков. 

2. Серебро

Серебро — это более доступный, чем золото, драгоценный металл с большим промышленным спросом. Оно используется в производстве электроники, медицинского оборудования, солнечных панелей и других высокотехнологичных товаров. Это делает серебро более волатильным активом, но также и более перспективным с точки зрения роста стоимости. 

3. Палладий

Палладий — редкий и ценный металл, который преимущественно используется в автомобильной промышленности для производства катализаторов. В последние годы спрос на палладий значительно возрос из-за ужесточения экологических стандартов в автомобилестроении, что привело к росту его стоимости. 

Уточнения

Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79.
Простое вещество золото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.

Серебро́ (химический символ — Ag, от лат. Argentum) — химический элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы, IB), пятого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 47.
Простое вещество серебро — это ковкий, пластичный переходный благородный металл серо-белого цвета.

Палла́дий (химический символ — Pd, от лат. Palladium) — химический элемент 10-й группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы восьмой группы, VIIIB), пятого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 46.
Простое вещество палладий (при нормальных условиях) — это переходный благородный металл платиновой группы (лёгкие платиноиды) серебристо-белого цвета.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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