Топ осенних инвестиций: можно заработать до 30% годовых

Эксперт назвал лучшие осенние инвестиции

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Партнер Capital Lab Евгений Шатов считает, что рублёвые вклады остаются одним из привлекательных инвестиционных инструментов этой осенью, сообщает газета "Известия".

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, CC0

Шатов отметил, что в условиях жесткой монетарной политики Центрального банка, наиболее выгодными могут быть вложения в безрисковые финансовые инструменты с фиксированным доходом, так как они могут обеспечить гарантированную доходность в размере 18-20% годовых.

Он также порекомендовал россиянам обратить внимание на государственные облигации (ОФЗ), которые, хотя и предлагают доходность чуть ниже, чем депозиты, характеризуются минимальными рисками банкротства эмитента.

Шатов добавил, что корпоративные облигации также могут рассматриваться для вложений, однако предупредил, что несмотря на предложения с доходностью до 30%, риски по этим бумагам значительно выше, чем у ОФЗ.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.



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