Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Специалист рассказала, что делать, если арендодатель не соблюдает ваши права
Употребление кофе может быть полезно перед занятиями спортом — врач-терапевт
Microsoft объявляет об отказе от Панели управления
Тренер назвал 4 преимущества прыжков на скакалке
Как избежать штрафа за непристегнутый ремень
Туристический налог в Италии может вырасти до 25 евро за ночь
После освобождения Покровска будет грандиозное падение фронта
Toyota RAV4 против нового кроссовера Sealion 6
Как создать интерьер, который останется актуальным и стильным на долгие годы

Взлёт спроса на майнинг-оборудование: россияне готовятся к криптовалютному буму

Россияне стали чаще покупать железо для добычи биткойнов
0:59
Экономика

После принятия закона, легализующего майнинг в России, наблюдается резкий рост спроса на оборудование для добычи биткойнов — в 10 раз больше по сравнению с предыдущими периодами.

Россияне стали чаще покупать железо для добычи биткойнов
Фото: flickr.com by Хорхе Франганильо, CC BY 2.0

В последние недели значительно возросла популярность оборудования для майнинга криптовалют. Эксперты связывают этот всплеск с недавно принятым законом, который официально разрешает майнинг.

Закон, подписанный 8 августа и вступающий в силу 1 ноября 2024 года, установил правовые рамки для этой деятельности, что привело к росту интереса среди россиян.

До принятия закона майнеры сталкивались с множеством трудностей, включая падение цен на криптовалюту и проблемы с оплатой электроэнергии. Новый закон вводит такие понятия, как "майнинг цифровой валюты" и "оператор майнинговой инфраструктуры", что, по мнению специалистов, придаст легитимность этой деятельности.

Уточнения

Битко́йн или битко́ин (от англ. Bitcoin, от bit — бит и coin — монета) — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций. Для обеспечения функционирования и защиты системы используются криптографические методы, но при этом вся информация о транзакциях между адресами системы доступна в открытом виде.

Майнинг также добыча (от англ. mining — добыча полезных ископаемых) — деятельность по созданию новых структур (обычно речь идёт о новых блоках в блокчейне) для обеспечения функционирования криптовалютных платформ.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Шикарная грузинская закуска из баклажанов, перца и помидоров: готовим аджапсандал

Аджапсандал — это ароматное и сытное блюдо, которое можно назвать овощным рагу.

Аджапсандал: аппетитная овощная закуска из сладкого перца, баклажанов и помидоров
Как приготовить лечо за 30 минут: пошаговый рецепт
Быстрое лечо за 30 минут: как приготовить закуску на зиму
Жареные баклажаны с луком на зиму: отличная закуска для любителей остренького
Китай отчаянно пытается контролировать этот металл
Киев перебросил под Покровск редкую наступательную бригаду "Кара-Даг" Дмитрий Плотников Малый театр открыл 269-й сезон сбором труппы Анжела Якубовская Боррель разругался с министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе Любовь Степушова
Диетическая и очень вкусная пицца с помидорами: простое тесто, сочные томаты и солёная брынза
Как приготовить мягкие и сочные котлеты без яиц: секреты опытных кулинаров
Правила пляжного отдыха с ребенком: полезные советы родителям
Правила пляжного отдыха с ребенком: полезные советы родителям
Последние материалы
Туристический налог в Италии может вырасти до 25 евро за ночь
После освобождения Покровска будет грандиозное падение фронта
Toyota RAV4 против нового кроссовера Sealion 6
Как создать интерьер, который останется актуальным и стильным на долгие годы
Dongfeng 500 и его особенности для российских дорог
Китай продлевает срок освобождения от биометрии для россиян при получении визы
Собаки с характером: топ-3 пород, которые вселяют страх
Футболиста Мбаппе вызвали играть в национальную сборную Франции
Astribot: Китайский стартап представил инновационного домашнего робота S1
Европа ужесточает правила ввоза домашних животных для России и Белоруссии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.