Взлёт спроса на майнинг-оборудование: россияне готовятся к криптовалютному буму

Россияне стали чаще покупать железо для добычи биткойнов

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

После принятия закона, легализующего майнинг в России, наблюдается резкий рост спроса на оборудование для добычи биткойнов — в 10 раз больше по сравнению с предыдущими периодами.

Фото: flickr.com by Хорхе Франганильо, CC BY 2.0

В последние недели значительно возросла популярность оборудования для майнинга криптовалют. Эксперты связывают этот всплеск с недавно принятым законом, который официально разрешает майнинг.

Закон, подписанный 8 августа и вступающий в силу 1 ноября 2024 года, установил правовые рамки для этой деятельности, что привело к росту интереса среди россиян.

До принятия закона майнеры сталкивались с множеством трудностей, включая падение цен на криптовалюту и проблемы с оплатой электроэнергии. Новый закон вводит такие понятия, как "майнинг цифровой валюты" и "оператор майнинговой инфраструктуры", что, по мнению специалистов, придаст легитимность этой деятельности.

Уточнения

Битко́йн или битко́ин (от англ. Bitcoin, от bit — бит и coin — монета) — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций. Для обеспечения функционирования и защиты системы используются криптографические методы, но при этом вся информация о транзакциях между адресами системы доступна в открытом виде.



Майнинг также добыча (от англ. mining — добыча полезных ископаемых) — деятельность по созданию новых структур (обычно речь идёт о новых блоках в блокчейне) для обеспечения функционирования криптовалютных платформ.



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