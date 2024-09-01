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Новые микроквартиры заполоняют рынок аренды в Москве

В Москве сдаются гаражи в качестве полноценного жилья
0:54
Экономика

В Москве на рынке аренды жилья появились нестандартные варианты, сообщает RG.RU.

В Москве сдаются гаражи в качестве полноценного жилья
Фото: Pravda.Ru by Сергей Кобин is licensed under All rights reserved

Часто сдаются квартиры в новостройках без ремонта, с бетонными стенами, где арендаторы могут сделать ремонт самостоятельно или жить в таких условиях.

Также популярны микроквартиры площадью до 10 квадратных метров, в том числе в подвальных или цокольных этажах. Эти квартиры часто подразумевают минимальные удобства и, например, могут иметь только небольшое окно под потолком и спальное место на матрасе.

В дополнение к этому, встречаются объявления о сдаче переоборудованных кладовок и гаражей. В таких гаражах на окраинах города предоставляют минимальные удобства. В некоторых местах даже нет полноценного санузла.

Цены на такие варианты аренды часто сопоставимы со стандартными квартирами.

Уточнения

Санузел (сокр. от санитарный узел) — буквально место для санитарных и гигиенических процедур. Обычно под санузлом понимается помещение, где человек может справить свои естественные физиологические потребности и привести себя в порядок.

Кладовка — подсобное помещение хозяйственного назначения, предназначенное для хранения продуктов питания длительного хранения, вещей, предметов быта.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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