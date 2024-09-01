Новые микроквартиры заполоняют рынок аренды в Москве

В Москве на рынке аренды жилья появились нестандартные варианты, сообщает RG.RU.
Часто сдаются квартиры в новостройках без ремонта, с бетонными стенами, где арендаторы могут сделать ремонт самостоятельно или жить в таких условиях.
Также популярны микроквартиры площадью до 10 квадратных метров, в том числе в подвальных или цокольных этажах. Эти квартиры часто подразумевают минимальные удобства и, например, могут иметь только небольшое окно под потолком и спальное место на матрасе.
В дополнение к этому, встречаются объявления о сдаче переоборудованных кладовок и гаражей. В таких гаражах на окраинах города предоставляют минимальные удобства. В некоторых местах даже нет полноценного санузла.
Цены на такие варианты аренды часто сопоставимы со стандартными квартирами.
Санузел (сокр. от санитарный узел) — буквально место для санитарных и гигиенических процедур. Обычно под санузлом понимается помещение, где человек может справить свои естественные физиологические потребности и привести себя в порядок.
Кладовка — подсобное помещение хозяйственного назначения, предназначенное для хранения продуктов питания длительного хранения, вещей, предметов быта.
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