Родители школьников часто сталкиваются с вопросом: как научить детей грамотно распоряжаться карманными деньгами?
Начальник отдела финансовой грамотности Банка России Ольга Милова рассказала, как правильно подойти к этому вопросу, сообщает RG.RU.
Главные советы:
Преимущества карманных денег:
Банкно́та — денежный знак, изготовленный на основе бумаги из хлопка, реже — льна или абаки, специальных видов пластика, или их сочетания, так называемых "гибридных банкнот". Ранее — также из плотной ткани (обычно шёлка), кожи, дерева или металла, обычно прямоугольной формы.
Бюдже́т — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:
Аджапсандал — это ароматное и сытное блюдо, которое можно назвать овощным рагу.