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Почему родители должны давать карманные деньги

Как научить ребёнка распоряжаться карманными деньгами
1:14
Экономика

Родители школьников часто сталкиваются с вопросом: как научить детей грамотно распоряжаться карманными деньгами?

Как научить ребёнка распоряжаться карманными деньгами
Фото: flickr.com by Mike Schmid, CC BY-SA 2.0

Начальник отдела финансовой грамотности Банка России Ольга Милова рассказала, как правильно подойти к этому вопросу, сообщает RG.RU.

Главные советы:

  • Давать карманные деньги регулярно: независимо от поведения или отметок в школе, это поможет ребенку понять ценность денег, научит планировать бюджет и быть самостоятельным.
  • Использовать банковскую карту: это удобно, безопасно и позволяет контролировать траты. Дети младше 14 лет могут использовать дополнительную карту, привязанную к счету родителя, с ограничением на траты и доступные операции. После 14 лет можно открыть отдельный счет и получить личную карту.
  • Обучать бережному и безопасному обращению с деньгами: учить ребенка правильно хранить деньги, проверять подлинность банкнот и защищаться от мошенников.

Преимущества карманных денег:

  • Помогают понять ценность денег.
  • Учат ответственности и планированию.
  • Способствуют самостоятельности.
  • Обучают основам сбережения.

 

Уточнения

Банкно́та — денежный знак, изготовленный на основе бумаги из хлопка, реже — льна или абаки, специальных видов пластика, или их сочетания, так называемых "гибридных банкнот". Ранее — также из плотной ткани (обычно шёлка), кожи, дерева или металла, обычно прямоугольной формы.
 

Бюдже́т — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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