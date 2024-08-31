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Covariant поможет Amazon внедрить ИИ на складах

Amazon заключает соглашение с Covariant для автоматизации складов
1:02
Экономика

Amazon заключила соглашение с компанией Covariant, которая занимается разработкой искусственного интеллекта для автоматизации складов, сообщает RB.RU.

Amazon заключает соглашение с Covariant для автоматизации складов
Фото: wikimapia by Карпов Александр Валентинович, CC BY-SA 4.0

Это не прямое приобретение, а скорее "замаскированное", с получением лицензии на продукты Covariant и наймом части ее сотрудников, включая трех основателей.

Covariant специализируется на робототехнических ИИ-системах, которые автоматизируют складские операции, такие как комплектация заказов, сортировка, ввод номенклатуры и депаллетизация.

Сотрудники Covariant продолжат работу под руководством Теда Стинсона. Он станет генеральным директором, а Тяньхао Чжан — его партнером.

Это уже вторая подобная сделка Amazon, которая показывает ее интерес к технологиям искусственного интеллекта для автоматизации своих складов.

Amazon активно инвестирует в развитие ИИ и стремится использовать его для оптимизации своих процессов и повышения эффективности.

Уточнения

Номенклатура продукции — классифицированный перечень продукции, производимой отдельным предприятием или целой отраслью хозяйства.

Лице́нзия — разрешение на право либо право на выполнение некоторых действий, которое может удостоверяться (подтверждаться) одноимённым документом.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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