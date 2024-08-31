Covariant поможет Amazon внедрить ИИ на складах

Amazon заключила соглашение с компанией Covariant, которая занимается разработкой искусственного интеллекта для автоматизации складов, сообщает RB.RU.
Это не прямое приобретение, а скорее "замаскированное", с получением лицензии на продукты Covariant и наймом части ее сотрудников, включая трех основателей.
Covariant специализируется на робототехнических ИИ-системах, которые автоматизируют складские операции, такие как комплектация заказов, сортировка, ввод номенклатуры и депаллетизация.
Сотрудники Covariant продолжат работу под руководством Теда Стинсона. Он станет генеральным директором, а Тяньхао Чжан — его партнером.
Это уже вторая подобная сделка Amazon, которая показывает ее интерес к технологиям искусственного интеллекта для автоматизации своих складов.
Amazon активно инвестирует в развитие ИИ и стремится использовать его для оптимизации своих процессов и повышения эффективности.
Номенклатура продукции — классифицированный перечень продукции, производимой отдельным предприятием или целой отраслью хозяйства.
Лице́нзия — разрешение на право либо право на выполнение некоторых действий, которое может удостоверяться (подтверждаться) одноимённым документом.
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