Страны ОПЕК+ подтвердили намерение нарастить добычу нефти

ОПЕК+ планирует увеличить добычу нефти в октябре

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Страны ОПЕК+ намерены следовать своим ранее объявленным планам и увеличить добычу нефти в октябре, сообщает Bloomberg.

Фото: flickr.com by CGP Grey, CC BY 2.0

В октябре государства ОПЕК+ планируют нарастить добычу на 180 тысяч баррелей в сутки. Хотя ранее группа заявляла, что может изменить планы в зависимости от ситуации на рынке, сейчас нет признаков того, что увеличение добычи будет отложено.

Цены на нефть за последние два месяца значительно упали, и котировки марки Brent находятся ниже 80 долларов за баррель. В то же время политическая нестабильность в Ливии, которая привела к сокращению добычи в этой стране вдвое, может создать условия для маневра со стороны ОПЕК+.

Уточнения

Ба́ррель (англ lang="en">barrel — бочка) — мера объёма сыпучих веществ и жидкостей, равная "бочке". Используется для измерения объёма в экономических расчётах и в некоторых странах.





Нестабильность — состояние какой-либо системы (вещества, и так далее), характеризующееся неоднородностью и разновремённостью каждого из протекающих процессов и всех изменений в целом, противоположность стабильности.





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