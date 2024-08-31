Страны ОПЕК+ намерены следовать своим ранее объявленным планам и увеличить добычу нефти в октябре, сообщает Bloomberg.
В октябре государства ОПЕК+ планируют нарастить добычу на 180 тысяч баррелей в сутки. Хотя ранее группа заявляла, что может изменить планы в зависимости от ситуации на рынке, сейчас нет признаков того, что увеличение добычи будет отложено.
Цены на нефть за последние два месяца значительно упали, и котировки марки Brent находятся ниже 80 долларов за баррель. В то же время политическая нестабильность в Ливии, которая привела к сокращению добычи в этой стране вдвое, может создать условия для маневра со стороны ОПЕК+.
Ба́ррель (англ
Нестабильность — состояние какой-либо системы (вещества, и так далее), характеризующееся неоднородностью и разновремённостью каждого из протекающих процессов и всех изменений в целом, противоположность стабильности.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:
Зеленский потребовал от Сырского ограниченным ударом стабилизировать фронт, но продолжить операцию вглубь Курской области, "чтобы РФ не реализовала гамбит".