Лукашенко планирует расширить сотрудничество с Киргизией

Белоруссия укрепит сотрудничество с Киргизией новыми проектами

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Белоруссия выразила готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества с Киргизией, сообщает ТАСС.

Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

"Уверен, сложившиеся дружественные связи между Беларусью и Кыргызстаном будут неуклонно крепнуть, а практическое взаимодействие — наполняться новыми проектами", — отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании с поздравлением президента Киргизии Садыра Жапарова с Днем независимости Киргизской Республики.

Лукашенко также отметил, что успешное сотрудничество Белоруссии и Киргизии в рамках региональных организаций свидетельствует о высоком уровне их взаимоотношений, основанных на доверии и партнерстве.

"В этом мы еще раз убедились при вступлении в ШОС, получив важную поддержку Бишкека", — подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что День независимости Киргизии является символом единства народа, который прошел долгий путь к становлению своей государственности.

"За годы суверенитета Минск и Бишкек сумели не только бережно сохранить общее историческое наследие, но и расширить контакты по многим направлениям", — отметил президент Белоруссии.

Уточнения

Насле́дие — явления культуры и быта людей, оставшиеся от прежних времен.





Сотру́дничество — процесс совместной деятельности в какой-либо сфере двух и более людей или организаций для достижения общих целей, при которой происходит обмен знаниями, обучение и достижение согласия (консенсуса).





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