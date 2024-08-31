Лукашенко планирует расширить сотрудничество с Киргизией

Белоруссия выразила готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества с Киргизией, сообщает ТАСС.
"Уверен, сложившиеся дружественные связи между Беларусью и Кыргызстаном будут неуклонно крепнуть, а практическое взаимодействие — наполняться новыми проектами", — отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании с поздравлением президента Киргизии Садыра Жапарова с Днем независимости Киргизской Республики.
Лукашенко также отметил, что успешное сотрудничество Белоруссии и Киргизии в рамках региональных организаций свидетельствует о высоком уровне их взаимоотношений, основанных на доверии и партнерстве.
"В этом мы еще раз убедились при вступлении в ШОС, получив важную поддержку Бишкека", — подчеркнул Лукашенко.
Он добавил, что День независимости Киргизии является символом единства народа, который прошел долгий путь к становлению своей государственности.
"За годы суверенитета Минск и Бишкек сумели не только бережно сохранить общее историческое наследие, но и расширить контакты по многим направлениям", — отметил президент Белоруссии.
Насле́дие — явления культуры и быта людей, оставшиеся от прежних времен.
Сотру́дничество — процесс совместной деятельности в какой-либо сфере двух и более людей или организаций для достижения общих целей, при которой происходит обмен знаниями, обучение и достижение согласия (консенсуса).
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