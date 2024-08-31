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Туркмения подписала контракт на строительство газокомпрессорной станции

Сердар Бердымухамедов утвердил проект на строительство газокомпрессорной станции с Calik Enerji
1:18
Экономика

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов утвердил постановление, позволяющее государственному концерну "Туркменгаз" подписать договор с турецкой компанией Calik Enerji на проектирование и строительство новой газокомпрессорной станции, сообщает "Нейтральный Туркменистан".

Сердар Бердымухамедов утвердил проект на строительство газокомпрессорной станции с Calik Enerji
Фото: Creative Commons by by ReubenGBrewer, by ReubenGBrewer, CC BY-SA 3.0

Согласно постановлению, Calik Enerji должна не только построить станцию, но и обеспечить её необходимым оборудованием, а также провести пусконаладочные работы.

Помимо этого, контракт включает модернизацию или создание новых инженерных систем и объектов внешнего обеспечения, таких как электроснабжение, газо- и водоснабжение, связь и канализация, с их подключением к существующим сетям.

Станция будет расположена в Марыйском велаяте, строительные работы начнутся в сентябре 2024 года, а завершение и ввод в эксплуатацию планируются на сентябрь 2026 года.

Кроме того, Calik Enerji займётся строительством электростанции мощностью 1 574 МВт на каспийском побережье Туркмении, в районе города Туркменбаши Балканского велаята, с вводом в эксплуатацию в мае 2027 года.

Уточнения

Модерниза́ция (от англ. modern — современный, передовой, обновлённый) — непрерывный и бесконечный процесс обновления объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.

Компрессорная станция — стационарная или подвижная (передвижная) компрессорная установка, предназначенная для получения на выходе сжатых газов.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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