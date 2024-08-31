Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов утвердил постановление, позволяющее государственному концерну "Туркменгаз" подписать договор с турецкой компанией Calik Enerji на проектирование и строительство новой газокомпрессорной станции, сообщает "Нейтральный Туркменистан".
Согласно постановлению, Calik Enerji должна не только построить станцию, но и обеспечить её необходимым оборудованием, а также провести пусконаладочные работы.
Помимо этого, контракт включает модернизацию или создание новых инженерных систем и объектов внешнего обеспечения, таких как электроснабжение, газо- и водоснабжение, связь и канализация, с их подключением к существующим сетям.
Станция будет расположена в Марыйском велаяте, строительные работы начнутся в сентябре 2024 года, а завершение и ввод в эксплуатацию планируются на сентябрь 2026 года.
Кроме того, Calik Enerji займётся строительством электростанции мощностью 1 574 МВт на каспийском побережье Туркмении, в районе города Туркменбаши Балканского велаята, с вводом в эксплуатацию в мае 2027 года.
Модерниза́ция (от англ. modern — современный, передовой, обновлённый) — непрерывный и бесконечный процесс обновления объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.
Компрессорная станция — стационарная или подвижная (передвижная) компрессорная установка, предназначенная для получения на выходе сжатых газов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:
Зеленский потребовал от Сырского ограниченным ударом стабилизировать фронт, но продолжить операцию вглубь Курской области, "чтобы РФ не реализовала гамбит".